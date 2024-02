Anushka Sharma Pregnant: अनुष्का शर्मा लंदन में देगी दूसरे बच्चे को जन्म? इस शख्स ने खोला राज

Anushka and Virat’s Second Baby: बॉलीवुड और क्रिकेट की सबसे पंसंदीदा जोड़ी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) विराट कोहली (Virat Kohli) आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बने ही रहते हैं. इस कपल को हर कोई जमकर प्यार करता है. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं, हालांकि लंबे समय से दोनों को अपने दूसरे बच्चे की वजह से भी जमकर छाए हुए हैं और इसी बीच में साउथ अफ्रीका के एक्स क्रिकेटर एबी डी विलियर्स (AB de Villiers) ने हाल ही में खुलासा किया था कि ये कपल जल्द ही माता-पिता बनने वााल है. हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान को गलत बताया था, ऐसे में अब एक और ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कुछ कहा है जिसे पढ़कर लग रहा है कि ये अनुष्का औऱ विराट के लिए लिखा गया है. तो आइए जानते हैं आखिर किसने किया है ये ट्वीट औऱ क्या है पूरा मामला.

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. हालांकि पिछले लंबे समय से ये जोड़ी अपने दूसरे बेबी को लेकर चर्चा में हैं. अनुष्का को लेकर चर्चा हो रही है कि वो दूसीर बार मां बनने वाली हैं. हालांकि इस पर दोनों कपल ने अभी तक किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है. हालांकि कई बार जब अनुष्का मीडिया में स्पॉट हुई तो फैंस ने उनके बेबी बंप को स्पॉट किया था, लेकिन विश्व कप के बाद से ही वो मीडिया से और हर जगह से नदारद रही हैं.

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के दूसरे बेबी को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक कपल ने इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. इन सबके बीच अब सोशल मीडिया से ये हिंट मिल रहा है कि कपल अपने सेकंड बेबी का वेलकम देश में नहीं बल्कि विदेश में करेंगे. असल में बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ‘बस अब कुछ दिवों में एक बेबी जन्म लेने वाला है. अब ये दखना दिलचस्प होगा कि क्या वे अपने पिता की तरह क्रिकेटर बनता है या फिर वह अपनी मां की तरह फिल्मों में करियर बनाएगा’.

A new baby is to be born in the next few days! Hope the baby takes India to great heights like the greatest cricketing father. Or will it follow the mother and be a film star? #MadeInIndia #ToBeBornInLondon

— Harsh Goenka (@hvgoenka) February 13, 2024