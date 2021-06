Anushka Sharma Maternity Cloths On Sale Know What Is The Reason: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) इन दिनों बॉलीवुड की सबसे हॉट मॉम के तौर पर देखी जा रही हैं. अनुष्का (Anushka Sharma) ने अपनी प्रेग्नेंसी में कई सारे काम भी किए थे और इस दौरान उनका फैशन लोगों को बेहद पसंद भी आया था. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने फैसला लिया है कि जो कपड़े उन्होंने प्रेग्नेंसी के दौरान पहने थे, अब वो उनकी निलामी करेंगी. Also Read - Madhuri Dixit से लेकर Anushka Sharma तक, ऐसे दिखते हैं इन सेलेब्स के पापा, स्मार्टनेस में हीरो भी फेल! Pics

सभी जानते हैं कि अनुष्का (Anushka Sharma) अक्सर सोशल वर्क करती रहती हैं औऱ अब एक्ट्रेस एक और नेक काम करने वाली हैं. दरअसल अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) अपने प्रेग्नेंसी के दौरान पहने हुए कपड़े सेल करने वाली हैं. इससे मिले पैसों को अनुष्का (Anushka Sharma) मातृ स्वास्थ्य का समर्थन करने और 2.5 लाख लीटर पानी बचाने के लिए दान करेंगी. Also Read - Anushka Sharma अपनी मॉम ड्यूटी के बीच कर रही हैं 'स्टीलिंग वर्कआउट', बेटी वामिका का भी रख रही हैं ख्याल



अनुष्का (Anushka Sharma) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक सेल के जरिए अपने मैटरनिटी पीस को बेचने की शुरूआत कर रही हैं. इस सेल से जमा होने वाली रकम को अनुष्का (Anushka Sharma) स्नेहा नाम की एक फाउंडेशन के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य का समर्थन करेंगी. बता दें कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने साल 2017 में शादी की थी और तीन साल बाद 11 जनवरी 2021 में अनुष्का ने बेटी वामिका को जन्म दिया है