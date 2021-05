Bhaubali Fame Anushka Shetty Viral Pictures बाहुबली फेम अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty) साउथ के सुपरहिट एक्ट्रेस में से एक आती हैं, उनकी कई सारी फिल्मों ने कमाल किया है. वहीं अनुष्का (Anushka Shetty) को बॉलीवुड में बाहुबली ने खुब फेम दिलाया है और उनके चाहनेवाले एक्ट्रेस को बेहद पसंद करते हैं. अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty) उन एक्ट्रेस में से आती है जो बेहद ही फिट और बोल्ड हैं और उनकी तस्वीरें फैंस को अपना दीवाना बना देती हैं, लेकिन हाल ही में उनकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसे देखकर फैंस थोडे़ हैरान हो गए हैं. Also Read - real name of baahubali 2 actress anushka shetty | ये है बाहुबली की देवसेना का असली नाम, सुनकर आपको भी आ जाएगी हंसी

साउथ फिल्म स्टार अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty) की वायरल हुई लेटेस्ट तस्वीर ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है. इस फोटो में अदाकारा का वजन काफी ज्यादा नजर आ रहा है, जिसे देख उनके चाहने वाले भी दंग रह गए हैं. हालांकि इस तस्वीर को देखने के बाद भी उनके फैंस स्माइल और खूबसूरती की तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे हैं. बिना मेकअप के साथ अनुष्का (Anushka Shetty) का ये लुक सोशल मीडिया पर काफी तेजी से देखा जा रहा है.



बता दें कि अदाकार अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty) की ये फोटो हाल की नहीं है बल्कि पिछले साल दिसंबर की है जब वो हरिद्वार आई हुई थी. वहीं काम की बात करें तो अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty) अभी फिल्मों से ब्रेक पर हैं, उनकी नई फिल्म को लेकर खास जानकारी सामने नहीं आई है. खबरों की मानें तो चर्चा है कि एक्ट्रेस तेलुगु फिल्म स्टार नवीन पॉलीशेट्टी के साथ अगली फिल्म में नजर आ सकती हैं. इस बीच एक्ट्रेस बीती दफा फिल्म निशब्दम में नजर आईं थी.