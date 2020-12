Anushka wishes Virat on third wedding anniversary wrote 3 years of us and very soon 3 of us- बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तीसरी सालगिरह पर विराट कोहली को शुभकामना देते हुए एक पोस्ट साझा किया. क्रिकेटर पति के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहीं अनुष्का ने याद दिलाया कि वे बहुत जल्द तीन होने जा रहे हैं. Also Read - D/N Practice Test Match: जसप्रीत बुमराह के अर्धशतक के बाद गेंदबाजों का कमाल, भारत ने बनाई बढ़त

अनुष्का ने अपने सत्यापित इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें विराट को गले लगाते हुए देखा जा सकता है. Also Read - टाइगर श्रॉफ ने 10 फीट ऊंची मारी बैक फ्लिप, दिशा पाटनी ने उठाया ये कदम....

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “3 साल और बहुत जल्द, हम भी 3 होंगे.”

View this post on Instagram A post shared by AnushkaSharma1588 (@anushkasharma)

विराट कोहली ने भी अपनी पत्नी के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया. उन्होंने कहा, “3 साल और एक जीवनभर का साथ.”

विराट और अनुष्का 11 दिसंबर, 2017 को शादी के बंधन में बंधे थे. दंपती ने इटली में एक डेस्टिनेशन वेडिंग की थी.

दंपति जनवरी में अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं.