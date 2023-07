Classic Films Remake: मिली-बावर्ची और कोशिश का बनेगा रीमेक, नई कास्ट और ट्विस्ट का लगेगा तड़का

Bollywood 3 Cult Classic Films Remake: बॉलीवुड में फिल्म्स और गानों का रीमेक बनाया जाता है, जिससे नई जेनेरेशन के साथ पुराने लोगों का याद ताजा हो सके. वैसे हीं जादूगर फिल्म्स के अनुश्री मेहता, अबीर सेनगुप्ता और समीर राज सप्पी की तीन सदाबहार फिल्म के हिंदी रीमेक की ऑफिसियल अनाउंसमेंट की गई है. ये तीनो फिल्म इंडियन सिनेमा में मास्टरपीस मानी जाती हैं. ये क्लासिक्स फिल्म्स मिली, कोशिश और बावर्ची हैं, जिसकी हिंदी रीमेक बनने वाली हैं. इन फिल्मों में एक्टर अमिताभ बच्चन, जया बच्चन राजेश खन्ना, संजीव कुमार के साथ सभी फिल्म के मेंबर्स ने अपना बेस्ट परफॉरमेंस दिया था.

फिल्म को लेकर अनुश्री मेहता और अबीर सेनगुप्ता ने कहा, हम अपनी तीन ऑल टाइम फेवरेट फिल्मों को एक नए तरीके से बनाने का प्लान बिल्कुल रोमांचित हैं.यह एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि कोशिश, बावर्ची और मिली को पूरे वर्ल्ड वाइड में पसंद किया गया है. ये वही फिल्में हैं जिसे देखकर हम बड़े हुए हैं और इन फिल्मों को गुजार साब और ऋषि दा ने बनाया है. इन फिल्मों को नई पीढ़ी को भी देखना चाहिए.

आगे उन्होंने हम उम्मीदों, जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन फिल्मों का रीमेक बनाया जाएगा जो दूर-दूर तक दर्शकों के दिलों को छूएंगे.” वहीं समीर राज सप्पी ने कहा ” मुझे लगता है कि ये कहानियां दर्शकों के साथ शेयर करने लायक हैं. इसलिए मुझे लगता है कि हम क्लासिक कहानियों को फिर से नए और मार्डन रूप में लोगों के सामने लाएं.” फिल्म के कास्ट और क्रू की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है.