अभिनेता अपारशक्ति खुराना की बतौर लीड हीरो पहली फिल्म 'हेलमेट' रिलीज होने वाली है. उन्होंने फिल्म के इस टाइटल के पीछे के कारण का खुलासा किया है. अपारशक्ति ने बताया, "हेलमेट शब्द का इस्तेमाल कंडोम के लिए किया गया है. यह फिल्म कंडोम के बारे में है और इस समय के बारे में है कि लोगों के लिए आज भी मेडिकल स्टोर पर कंडोम का पैकेट मांगना कितना अजीब लगता है. यहां तक कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी."

उन्होंने कहा, "यह एक स्थिति पर आधारित कॉमेडी फिल्म है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी फिल्म में लोग कंडोम के बारे में ही बात करते रहेंगे!"



सतराम रमानी द्वारा निर्देशित हेलमेट एक कॉमेडी फिल्म है जो देश के प्रमुख हिस्सों की उस जमीनी हकीकत को दर्शाती है, जहां सेक्स के लिए सुरक्षा के बारे में बात करना अजीब है. इस फिल्म में अभिषेक बनर्जी और आशीष वर्मा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.