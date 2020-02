नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक का पोस्टर जारी कर दिया है. इस फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि कैसे अपने मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचता है. इस फिल्म को जगदीश दानेटी, सुवर्णा पप्पू और जॉन मार्टिन प्रोड्यूस करेंगे. संभावना जताई जा रही है कि यह फिल्म साल के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी.

Delhi: Union Minister Prakash Javadekar unveils first look poster of biopic on former President APJ Abdul Kalam; says, “It’s story of how a dedicated person can rise to the top. Movie is co-produced by Jagadeesh Daneti, Suvarna Pappu & John Martin&will be in theatres by year-end. pic.twitter.com/VtYcyoqZQ5

