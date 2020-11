Apne 2 Announcement Dharmendra Bobby deol Sunny Deol and Grandson karan Will Share Screen Together- ब्लॉकबस्टर फिल्म “अपने” के बाद निर्देशक अनिल शर्मा और निर्माता दीपक मुकुट, एक बार फिर इस फिल्म के सीक्वल ‘अपने-2’ में देओल की तीन पीढ़ियों- धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल को साथ ला रहे है. Also Read - राहुल रॉय को कारगिल में आया ब्रेन स्ट्रोक, ICU में भर्ती एक्टर की जानें तबीयत का हाल

यह गुरु नानक जयंती तब और स्पेशल हो गई, जब निर्माताओं और परिवार ने गुरु नानक जी के आशीर्वाद से इस फिल्म के नेक्स्ट सीक्वल की घोषणा करने का फैसला किया.

शायद यह याद दिलाने की जरुरत नहीं है कि , किस तरह महान सुपरस्टार धर्मेंद्र और उनके दो बेटों सनी देओल और बॉबी देओल की शानदार देओल तिकड़ी ने 'अपने' फिल्म में स्क्रीन पर जादू बिखेरा था

अब, 14 साल बाद टीम एक बार फिर कहानी को दोहराने के लिए तैयार है. इस बार इन तीनों परफेक्ट एक्टर्स को सनी के बड़े बेटे करण देओल ज्वाइन करने वाले है, जो इस प्रोजेक्ट को और भी दिलचस्प बना देगा!

अनिल शर्मा और दीपक मुकुट इस तिकड़ी को साथ लाने में कामयाब हुए हैं, वहीं अनिल शर्मा बॉलीवुड में एकमात्र निर्देशक होंगे जिन्होंने देओल की तीन पीढ़ियों के साथ काम किया है.

फिल्म का दूसरा भाग कई दिनों से प्रॉसेस में था, अब इस सीक्वल की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है. “अपने” ने अपनी रिलीज़ के दौरान एक्शन, इमोशंस और वैल्यूज के दिलचस्प मिश्रण से लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई थी.

पहली फिल्म के एसेंस और वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, “अपने 2” की स्टोरी लाइन भी काफी एक्शन, इमोशंस, ड्रामा और मनोरंजन से भरपूर है, जिसमें कुछ दिलचस्प नए किरदारों को भी जोड़ा गया है.

Mere apnon! jab tak malik ka mehr-o-karam 🙏 bana rahega tab tak hum sath sath chalte rahenge…. All three generations of Deol’s are coming back with.#Apne2, in cinemas on Diwali 2021🙏

⁦@iamsunnydeol⁩ ⁦@thedeol⁩ #KaranDeol ⁦@Anilsharma_dir⁩ ⁦ pic.twitter.com/VeELQ2O8X7 — Dharmendra Deol (@aapkadharam) November 30, 2020

इस फिल्म के लिए निर्माताओं की शूटिंग अगले साल मार्च से पंजाब और यूरोप में शुरू होगी. इस फैमिली स्पोर्ट्स ड्रामा को दिवाली 2021 में ग्रैंड रिलीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है.

महान अभिनेता धर्मेंद्र ने शेयर किया, “फिल्म अपने मेरे जीवन की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है. हमारी पूरी टीम द्वारा किया गया संयुक्त प्रयास आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया. अब मैं बेहद ही खुश हूं क्योंकि मुझे अपने पूरे परिवार-मेरे बेटे सनी, बॉबी और मेरे पोते करण के साथ अपने 2 की शूटिंग करने को मिलेगी. यह एक बहुत ही खास फिल्म होगी और मैं शूटिंग के लिए उत्सुक हूं. ”

इस फिल्म को लेकर अभी से ही प्रत्याशा लगाई जा रही है और यह निश्चित रूप से अगले साल की दिवाली पर एक बड़ा दिवाली गिफ्ट होने वाली है.

सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्रा. लिमिटेड. धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल अभिनीत “अपने 2” प्रेजेंट करता है. अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित और दीपक मुकुट द्वारा निर्मित यह फिल्म 2021 दिवाली पर रिलीज़ होगी.