प्रियंका चोपड़ा के सपोर्ट में आए अपूर्व असरानी, कहा 'शुक्र है प्रियंका का परवीन बाबी जैसा हाल नहीं हुआ'

Apurva Asrani On Lobbying Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा जोनस ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पहली बार बॉलीवुड में अपने सा हुए भेदभाव पर खुक बात की है. हॉलीवुड के एक पॉडकास्ट में प्रियंका ने कहा कि उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं दिया जा रहा था. वो पॉलिटिक्स से थक चुकी थी और इन सबसे निकलने का मौका ढूंढ रही थी. इस बयान के बाद बहुत से बॉलीवुड सेलेब्स ने प्रियंका का सपोर्ट किया है. ऐसे में अबअपूर्व असरानी ने प्रियंका का सपोर्ट किया है. इसके साथ ही फिल्म मेकर ने खुलासा करते हुए बताया है कि किस तरह बॉलीवुड में मौजूद एक कैम्प पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है.

अपूर्व असरानी ने ट्वीट में लिखा, ‘आखिरकार प्रियंका चोपड़ा ने वो कहा जो सबको पता था लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा. न ही लिब्रल्स ने, न ही फ़ेमिनिस्ट्स ने. जिन्होंने उसका बहिष्कार किया, जिन्होंने उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की लोगों ने उन्हें राजा की तरह सेलिब्रेट किया. ये खुशकिस्मती है कि उसकी हालत परवीन बाबी या सुशांत सिंह राजपूत जैसी नहीं हुई.’