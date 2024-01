Aquaman and the Lost Kingdom : OTT पर कब और कहां रिलीज होगी 'एक्वामैन 2', जानिए यहां

डीसी (DC) की हॉलीवुड सुपरहीरो सीरीज ‘एक्वामैन’ के सीक्वल Aquaman and the Lost Kingdom (एक्वामैन 2) ने भारत समेत दुनियाभर के सिनेमाघरों में जमकर पैसे छापे. अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसका फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है. अगर आप भी इस हॉलीवुड फिल्म का मजा घर बैठे लेना चाहते हैं, जो इसी महीने यानी जनवरी में ही ‘एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम’ ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. ये फिल्म दिसंबर, 2023 में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी, जिसमें जेसन मोमोआ और एम्बर हर्ड ने लीड रोल प्ले किया है. हालांकि लोगों उम्मीद नहीं थी कि रिलीज को 1 महीने बाद ही फिल्म इतनी जल्दी ओटीटी पर भी मौजूद होगी.

Aquaman and the Lost Kingdom फिल्म डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में 15वें और आखिरी चैप्टर के रूप में काम करती है, जो जेसन मोमोआ के एक्वामैन की कहानी को आगे बढ़ाती है. फिल्म में एक्वामैन अपने अलग हो चुके भाई ऑर्म (पैट्रिक विल्सन) के साथ मिलकर ब्लैक मंटा (याह्या अब्दुल-मतीन II) का सामना करता है, जो अपने पिता की मौत के लिए एक्वामैन से बदला लेने की फिराक में रहता है. हाल ही में सामने आए एक ट्वीट के मुताबिक ये फिलम सिनेमाघरों में एक महीना पूरा होने के तुरंत बाद 23 जनवरी से एचबीओ मैक्स (HBO Max) पर स्ट्रीम होगी. इतना ही नहीं ये फिल्म इसी दिन अमेजन प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीम हो सकती है. हालांकि अभी तक इन दावों की फिल्म मेकर्स की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है.

AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM releases on VOD and digital platforms on January 23!

You can pre-order now! pic.twitter.com/DAG5JkT5iY

— DC Film News (@DCFilmNews) January 16, 2024