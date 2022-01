AR Rahman Birthday and Unknown Facts: हिन्दी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक ए आर रहमान आज सिनेमा जगत में एक अलग मुकाम पर है. सुरों के बादशाह कहे जाने वाले रहमान (AR Rahman) के गाने और संगीत की पूरी दुनिया दीवानी है. गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ए आर रहमान का 6 जनवरी को जन्मदिन है. साल 1967 को तमिलनाडु में जन्में रहमान 55 साल (AR Rahman Birthday) के हो गए हैं. अपने टैलेंट से इंटरनेशनल लेवल पर भारत का मान बढ़ाने वाली इस शख्सियत को संगीत अपने पिता से विरासत में मिली है. उनके पिता आरके शेखर मलयाली फ़िल्मों में संगीत देते थे. महज़ 11 साल की उम्र से म्यूजिक के साथ वक़्त बिताने वाले रहमान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं. ए आर रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए तीन ऑस्कर नामांकन हासिल हुआ है. आइए आज इस खास मौके पर जानते हैं उनकी निजी (Lesser Known Facts about AR Rahman) ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें:Also Read - बीड़ी के बंडल पर दिखी Dharmendra और Hema Malini की फोटो, भड़के एक्टर ने यूं दिया जवाब

– जन्म के समय उनका नाम ए एस दिलीप कुमार था जिसे बाद में बदलकर वे अल्लाह रखा रहमान यानि ए आर रहमान बने.

–एक दफा रहमान की छोटी बहन काफी बीमार पड गई और सभी चिकित्सको ने यहां तक कह दिया कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है. रहमान ने अपनी छोटी बहन की सेहत और उसकी ज़िन्दगी की खातिर मंदिर-मस्जिदों में दुआयें मांगी और जल्द हीं उनकी दुआ क़ुबूल भी हो गई और उनकी बहन चमत्कारिक रूप से एकदम स्वस्थ हो गई. इस चमत्कार को देख रहमान ने इस्लाम कबूल कर लिया था.

–ए आर रहमान ने 1991 में अपना खुद का म्यूजिक रिकॉर्ड करना शुरु कर दिया था. उन्हें फिल्म डायरेक्टर मणिरत्नम ने अपनी फिल्म रोज़ा में संगीत देने का न्यौता दिया. फिल्म म्यूजिकल हिट रही और पहली फिल्म में ही रहमान ने फिल्मफेअर जीता.

–25 साल की उम्र में रहमान खुद को बेहद असफल मानते थे और रोज आत्महत्या के बारे में सोचते थे.

–उन्होंने तहजीब, बॉम्बे, दिल से, रंगीला, ताल, जींस, पुकार, फिजा, लगान, मंगल पांडे, स्वदेश, रंग दे बसंती, जोधा-अकबर, जाने तू या जाने ना, युवराज, स्लम डॉग मिलेनियर, गजनी जैसी फिल्मों में संगीत दिया है.

–ए आर रहमान ने साईरा बानू से शादी की एवं वर्तमान में रहमान जी के तीन बच्चे हैं खातिजा, रहीमा और अमीन.

–रहमान ने 1991 में देश की आजादी की 50 वीं वर्षगाँठ पर “वंदे मातरम्‌” एलबम बनाया, जो जबर्दस्त सफल रहा.

–उन्होंने दुनिया के मशहुर डांसर और सिंगर माइकल जैक्सन के साथ मिलकर उन्होंने स्टेज शो किए.