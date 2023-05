रहमान को स्टेज पर चढ़कर रोकने वाले पुलिस ऑफिसर ने अब कहा 'रोकना हमारी ड्यूटी'

AR Rahman Concert: बीती 30 अप्रैल को A R Rahman पुणे में परफॉर्म कर रहे थे. लेकिन उनकी परफॉरमेंस पूरी नहीं हुई. एक पुलिस अधिकारी स्टेज पर चढ़ गए और शो समेटने को कहा. रहमान ने खुद इससे जुड़ा एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था. पुलिस ऑफिसर संतोष पाटिल का कहना था कि ऑर्गनाइज़र्स के पास सिर्फ रात 10 बजे तक की परमिशन थी. अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संतोष पाटिल ने इस हादसे के बारे में बात की है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि यह उनका काम था. ऐसे में आइए जानते हैं पुलिस अधिकारी ने इस पुरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है.

पुणे पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर संतोष पाटिल ने पुणे मिरर को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ‘एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मुझे मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए. मैं इस मामले में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि रात 10 बजे के बाद कोई भी लाउड म्यूजिक नहीं बजना चाहिए. मैंने ऑर्गनाइजर्स से इस बारे में बात की लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया. इसके बाद मुझे मंच पर जाना पड़ा और रहमान और वहां मौजूद अन्य म्यूजिशियन को गाना गाने से रोकना पड़ा. चूंकि समय ज्यादा हो रहा था इसलिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा.’

रहमान ने खुद अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें संतोष पाटिल शो बंद कराने के लिए स्टेज पर चढ़ गए हैं. रहमान उस वीडियो में कह रहे हैं कि समय ज्यादा हो गया है, इसलिए उन्हें अब शो बंद करना चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस जो कर रही है वो गलत नहीं है. एआर रहमान के वीडियो पर फैंस काफी संख्या में कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ लोगों ने पुलिस वाले की ड्यूटी को लेकर सक्रियता की तारीफ की है.वहीं अधिकतर लोगों ने रहमान के जेस्चर की तारीफ की है.