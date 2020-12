AR Rahman Shares his Work Planning says That BAFTA Plans To Do In India Far Beyond Bollywood- ऑस्कर और ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान का कहना है कि बाफ्टा पहल के साथ भारत में बाफ्टा की योजना का काम बॉलीवुड से कहीं अधिक व्यापक होगा. रहमान को भारत में बाफ्टा निर्णायक पहल के राजदूत के रूप में चुना गया है. Also Read - 'नागिन' सुरभि चंदना ने बाथटब में सैंडिल रखकर करवाया फोटोशूट, फैंस ने पूछा- ऐसे कौन नहाता है?

रहमान ने कहा, "बाफ्टा के साथ भारत में ब्रेकथ्रू को लेकर जो काम करने की योजना है, वह बॉलीवुड से कहीं आगे है. बाफ्टा और मैं नई प्रतिभाओं की खोज और पोषण करने का जुनून साझा करते हैं और इस साझा दृष्टिकोण के कारण उनके साथ यह जुड़ाव स्वाभाविक है."

उन्होंने कहा, "भारतीय सिनेमा की सुंदरता उसके विभिन्न फिल्म उद्योगों की विविधता में निहित है. इस पहल से भारतीय फिल्म, खेल और टेलीविजन उद्योगों के हर कोने में प्रतिभा की तलाश होगी, जिसे हम दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं.'

बाफ्टा ब्रेकथ्रू इनिशिएटिव के बारे में बात करते हुए रहमान ने कहा, “बाफ्टा भारतीय प्रतिभाओं को सीमा पार वैश्विक मंच पर गर्व करने में सक्षम बनाएगा. बाफ्टा उभरती प्रतिभाओं को नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेगा ताकि वे इंडस्ट्री में कुछ सर्वश्रेष्ठ से सीख सकें. मैं देश भर से किसी न किसी में हीरे की खोज के लिए तत्पर हूं.”