By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
A.R Rahman के बेटे अमीन ने दिखाया PM Modi वाला वीडियो, अब्बा का अपमान करने वालों को दिया मुंहतोड़ जवाब
मशहूर संगीतकार एआर रहमान के कम्यूनल सोच वाले बयान की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है. हालांकि म्यूजिक कंपोज़र इस मामले में पहले ही सफाई दे चुके हैं बावजूद इसके ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल करने से बाज नहीं आ रहे हैं. इसी बीच अब रहमान के बेटे भी अपने पिता के सपोर्ट में उतर आए हैं.
एआर रहमान ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में काम को लेकर कम्यूनल बयान दिया है जिसका सोशल मीडिया पर खूब विरोध हो रहा है. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान रहमान ने कहा कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में संप्रादियक भावना काम कर रही है. उनके इस बयान पर इतना बवाल हुआ कि लोग उनके कमेंट सेक्शन में भद्दे कमेंट्स करने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसे में म्यूजक कंपोजर के बच्चे अब अपने अब्बा की ढाल बनकर खड़े हो गए हैं. हाल ही में उनकी बेटी खतीजा ने अपने पिता का सर्मथन करते हुए पोस्ट किया था वहीं अब रहमान के बेटे अमीन ने पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर कर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है.
जब एआर रहमान को मिला था नेशनल अवार्ड
अमीन ने पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें मोदी उनके पिता रहमान को देश का गर्व बता रहे हैं. एक वीडियो में एआर रहमान स्टेडियम में खड़े हैं और भीड़ में हाथ हिला रहे हैं. वहीं बैकग्राउंड में उनका ऑस्कर विनर गाना जय हो बज रहा है. अमीन ने इस वीडियो के साथ एक फोटो भी शेयर की है जिसमें रहमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नेशनल अवार्ड ले रहे हैं. इस वीडियो के ज़रिए अमीन ने अपने पिता के योगदान को याद दिलाया और ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब भी दिया.
View this post on Instagram
रहमान की बेटी खतीजा ने क्या कहा?
ए.आर. रहमान की बेटी खतीजा ने भी अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर कुछ तस्वीरें और विडियो शेयर किए जिसमें उन्होंने साम्प्रदायिक मुद्दे पर बहस करने वाले को आड़े हाथ लिया. खतीजा ने लिखा लोग धार्मिक ग्रंथों जैसे भगवद गीता, कुरान या बाइबिल को पढ़ने के बजाय बहसबाजी और गाली-गलौज में समय बर्बाद कर रहे हैं.
क्या था एआर रहमान का बयान
ये खबर तब शुरू हुई जब हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में रहमान ने कहा कि कई साल से उनके पास काम नहीं है. फिल्म इंडस्ट्री में अब सांप्रदायिक भावना फैली हुई है. उनकी राय कुछ लोगों को नागवार गुज़री जिसके उन्होंने रहमान को ट्रोल करना शुरु कर दिया.
वापस हिंदू बन जाओ
इसी बीच गज़ल सम्राट अनूप जलोटा ने भी एआर रहमान को सलाह देते हुए कहा कि अगर उन्हें मुसलमान होने के कारण काम नहीं मिल रहा है तो वो वापस हिंदू बन जाए. अनूप जलोटा ने कहा कि रहमान वापस हिंदुत्व अपनाए और उसका पालन करें. उन्होंने कहा कि रहमान पहले हिंदू थे बाद में मुसलमान बने. इसके बाद भी उन्होंने संगीत जगत में खूब नाम कमाया. अब अगर उन्हें लगता है कि उनके मुस्लिम धर्म के कारण उन्हें इग्नोर किया जा रहा है तो उन्हें वापस हिंदू धर्म अपनाने के बारे में सोचना चाहिए.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें