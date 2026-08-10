एआर रहमान के बेटे आमीन का भीषण कार हादसा! खुद चला रहे थे पोर्श, बाल-बाल बची जान

AR Rahman Son Ameen Car Accident: रविवार शाम चेन्नई में संगीत निर्देशक ए.आर. रहमान के बेटे ए.आर. अमीन की कार एक अन्य वाहन से टकरा गई, जिससे उन्हें मामूली चोटें आईं हैं.

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AR Rahman Son Ameen Car Accident: रविवार शाम चेन्नई में संगीत निर्देशक ए.आर. रहमान के बेटे ए.आर. अमीन एक दुर्घटना का शिकार होने से बाल-बाल बच गए. यह घटना तब हुई जब गिंडी में काथीपारा फ्लाईओवर के पास उनकी कार एक अन्य वाहन से टकरा गई. दुर्घटना के समय अमीन अपने एक दोस्त के साथ यात्रा कर रहे थे. अच्छी बात यह रही कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई और वे बाल-बाल बच गए.

इलाज के लिए कावेरी हॉस्पिटल ले जाया गया

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब आर्टिस्ट कोयम्बेडु से शहर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान काथिपारा फ्लाईओवर के पास अमीन की गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई. पुलिस का कहना है कि हादसा तब हुआ जब एक वैगन-आर कार साइड रोड से मेन रोड पर आई और अमीन की पोर्श से टकरा गई. हादसे के बाद दोनों को इलाज के लिए कावेरी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उन्हें छुट्टी दे दी गई और वे घर लौट गए. वहीं वैगन-आर में सवार व्यक्ति, जो हादसे में घायल हो गया था, उसे कलैगनार सेंटेनरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया. इलाज के बाद गाड़ी में सवार लोगों को छुट्टी दे दी गई. जांच प्रक्रिया के तहत अड्यार ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन विंग की पुलिस ने हादसे में शामिल दोनों गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया है. मामला भी दर्ज कर लिया गया है और अधिकारी हादसे की असल वजहों की जांच कर रहे हैं.

ए.आर. रहमान के बेटे अमीन का म्यूज़िक सफ़र

अपने पिता ए.आर रहमान की तरह ही अमीन अपना म्यूज़िक करियर बना रहे हैं और उन्होंने 2015 में मणिरत्नम की फ़िल्म ‘ओ काधल कनमनी’ से प्लेबैक सिंगिंग में डेब्यू किया था और उन्होंने ‘मौला सल्ली वसल्लिम’ गाना गाया. तब से, उन्होंने अलग-अलग भाषाओं और जॉनर में काम किया है। उन्होंने ए.आर. रहमान के इंटरनेशनल कॉन्सर्ट टूर के दौरान अपने पिता के साथ भी परफ़ॉर्म किया है.

कई म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे हैं

हाल ही में अमीन कई म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे हैं और उन्होंने राम चरण की आने वाली फ़िल्म ‘पेद्दी’ के गाने ‘चिकिरी चिकिरी’ के तमिल वर्ज़न के लिए अपनी आवाज़ दी है. इसके अलावा, उन्होंने जसलीन रॉयल के साथ इंडिपेंडेंट सिंगल ‘भीगी भीगी’ पर भी काम किया है, जिसके म्यूज़िक वीडियो में दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर नज़र आए थे