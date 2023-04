Video: 'हिंदी में नहीं तमिल में बात करो', ए.आर रहमान ने इवेंट के दौरान पत्नी को सरेआम टोका

Speak in Tamil Not Hindi AR Rahman To Wife: ए.आर. रहमान ने हाल ही में एक कार्यक्रम में अपनी पत्नी सायरा बानो से इस भाषा में बात करने को कहा.

Speak in Tamil Not Hindi AR Rahman To Wife: म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान (A R Rahman) हाल ही में एक इवेंट में अपनी पत्नी सायरा बानो से तमिल में बात करने को कहा और इस दौरान उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमेंसंगीतकार एआर रहमान और उनकी पत्नी सायरा चेन्नई के एक सिनेमा अवॉर्ड शो में शामिल हुए. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो में एआर रहमान अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ नजर आ रहे है और इस दौरान मशहूर संगीतकार की पत्नी को मंच पर कुछ शब्द कहने और ट्रॉफी स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया और रहमान ने पत्नी को कहा कि वो हिंदी नहीं बल्कि तमिल में बात करे.

ए.आर रहमान को मिला सम्मान

रहमान का ये वीडियो एक अवॉर्ड शो के दौरान का है, जहां उन्हें सम्मानित किया गया था. इस दौरान रहमान की पत्नी सायरा ने भी स्टेज पर कुछ बातें कर रही थी. इस दौरान रहमान ने उन्हें बीच में टोकते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसने उकी पत्नी सायरा को भी हैरान कर दिया. दरअसल एआर रहमान का वायरल हो रहा वीडियो एक अवॉर्ड शो का है. इस दौरान अवॉर्ड मिलने के बाद उन्हें स्टेज पर बोलने के लिए कहा गया। ऐसे में संगीतकार अपनी पत्नी सायरा बानो को धन्यवाद कहते हैं और फिर उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करते हैं.

सायरा मेरा इंटरव्यू बार-बार देखती है

मशहूर संगीतकार की पत्नी को मंच पर कुछ शब्द कहने और ट्रॉफी स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया. जब फिल्म ‘पोन्नियिन सेलवन 2’ के संगीतकार ने माइक अपनी पत्नी को दिया, तो उन्होंने उसे तमिल में बोलने के लिए कहा. जैसे ही सायरा उनके बगल में खड़ी हुईं, ए.आर. रहमान ने तमिल में कहा, “मुझे अपना इंटरव्यू दोबारा देखना पसंद नहीं है, लेकिन एआर रहमान ने बताया की उनकी पत्नी उनसे इतना प्यार करती है कि वह उनका हर इंटरव्यू बार-बार देखती हैं, क्योंकि वह मेरी आवाज से प्यार करती है. इसके बाद एंकर ने सायरा को बोलने के लिए कहा.

मुझे तमिल ज्यादा अच्छे से नहीं आती है

इसका जवाब देते हुए जब सायरा बानो ने बोलना चाहा तो म्यूजिक कंपोजर ने रिक्वेस्ट की तमिल में बात करो, तमिल में बोलो.” सायरा ने अपनी आंखें बंद की और कहा, “हे भगवान. मैं आप सभी से माफी मांगती हूं मुझे तमिल ज्यादा अच्छे से नहीं आती है” दर्शकों की हंसी छूट जाती है. बाद में, दोनों ने सभी को धन्यवाद बोला और कहा, “क्षमा करें, मैं तमिल में नहीं बोल सकती। इसलिए, कृपया मुझे माफ करें. मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं क्योंकि इनकी आवाज मुझे पंसद है. मुझे रहमान की आवाज से प्यार है. बस इतना ही, मैं कह सकती हूं.”

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें