Chess Olympiad: चेन्नई शहर आगामी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड, 2022 के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जो 28 जुलाई से चेन्नई में आयोजित होने वाला है. इसका एक प्रमोशन वीडियो सामने आया है जिसमें एआर रहमान (A R Rahman) नजर आ रहे हैं. वायरल इस ‘वेलकम टू नम्मा ऊरु चेन्नई’ शीर्षक वाले वीडियो में ग्रैमी और ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान को सफेद कपड़े पहने देखा जा सकता है. वीडियो में संगीतकार को उनके द्वारा बनाए गए जिंगल बीट्स पर गाते और झूमते हुए दिखाया गया है, क्योंकि वह कूम नदी पर बने प्रसिद्ध नेपियर पुल पर चलते हैं.Also Read - KBC 14 Video : 'कौन बनेगा करोड़पति' के पहले गेस्ट होंगे आमिर खान, जानिए अमिताभ बच्चन कब पूछेंगे सवाल

मद्रास विश्वविद्यालय और द्वीप के मैदान को जोड़ने वाले पुल को शतरंज बोर्ड की तरह विषयगत रूप से चित्रित किया गया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी वीडियो में रहमान के साथ शामिल होते हैं, क्योंकि नर्तक ममल्लापुरम स्मारकों की पृष्ठभूमि के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं. जहां क्लिप ‘वेलकम टू नम्मा ऊरु चेन्नई’ से शुरू होती है, वहीं ‘वरुगा वरुगा तमिझनाट्टुकु वरुगा’ शब्द परस्पर जुड़े हुए हैं और ऐसे शब्दों के साथ समाप्त भी होते हैं. Also Read - आलिया भट्ट को भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं पछाड़ पाए रणबीर कपूर, दूसरे दिन 'शमशेरा' ने कमाए सिर्फ इतने करोड़

#ChessChennai2022 ♟is bringing the world to our Chennai. I am honoured to have had the opportunity of composing the anthem for such a truly international event. https://t.co/0vaJUMRTBB

— A.R.Rahman (@arrahman) July 21, 2022