AR Rahman’s mother Kareema Begum died in Chennai: साल 2020 में कई सितारों ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. यह साल जाते जाते भी अपना रौद्र रूप दिखाता जा रहा है. अब ऑस्कर से सम्मानित हो चुके प्रतिष्ठित गायक व संगीतकार एआर रहमान की मां करीमा बेगम का निधन (AR Rahman’s mother Kareema Begum passed away) हो गया है. वह बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारियों से जूझ रही थीं. रहमान ने सोमवार को अपने सत्यापित ट्विटर अकांउट पर अपनी मां की एक तस्वीर को साझा कर एक ईमोश्नल पोस्ट शेयर किया है. उनकी इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संगीत व फिल्म जगत की तमाम हस्तियों ने शोक जताया है. Also Read - एआर रहमान ने बताई अपनी प्लानिंग, ‘बाफ्टा’की ‘ब्रेकथ्रू इंडिया’के बने हैं एंबेसडर

मशहूर फिल्मकार शेखर कपूर ने लिखा, “मैं जानता हूं कि आप बेहद दुखी हैं, लेकिन आपकी मां आपके अंदर एक ताकत, सशक्तता और विश्वास छोड़कर गई हैं, जिसे मैंने काफी लंबे समय से देखा है और जिसकी मैं सराहना करता हूं. ²ढ़ बने रहिए मेरे दोस्त.” गायक हर्षदीप कौर ने ट्वीट किया है, “प्रिय सर..आपको हुई इस क्षति से बहुत दुखी हूं. ईश्वर आपको शक्ति दें. अम्मा को याद कर रही हूं. वह हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी.”

मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने लिखा है, “इस खबर से काफी दुखी हूं रहमान सर. अब तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूं, उनमें से वह सबसे ज्यादा स्नेहमयी और प्यारी इंसानों में से एक थीं. उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूं.”

करीमा बेगम लोकप्रिय मलयालम म्यूजिक कम्पोजर राजगोपाला कुलशेखरन उर्फ आरके शेखर की पत्नी थीं, जिनका 1976 में निधन हो गया था. उनके परिवार में बेटे रहमान सहित बेटियां एआर रेहाना, इशरत कादरी और फातिमा शेखर हैं.