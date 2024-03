Hindi Entertainment Hindi

Arbaaz Khan And Sshura Khan Marriage Khan Pariwar Was Not Happy With This Couple

अरबाज खान की पत्नी शूरा ने छुपाये रखी आठ साल की बेटी और पहली शादी, खुश नहीं था Khan परिवार!

Khan Pariwar Was Not Happy With Sshura Khan: अरबाज खान की शादी मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से हुई है और ये दोनों की है दूसरी शादी है

Khan Pariwar Was Not Happy With Sshura Khan: सलमान खान (Salman Khan) के छोटे भाई अरबाज खान (Arbaz Khan) ने हाल ही में मेकअप आर्टिस्ट शूरा (Shura) संग दूसरी शादी की थी. इस शादी को बेहद लो प्राफइल रखा गया था जिसमें केवल परिवारवाले और खास लोग ही पहुंचे थे. इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी. एक इंटरव्यू में अरबाज ने बताया था कि उनके और शूरा की उम्र में 25 साल का फासला है. हालांकि इस साल की शादी में अरबाज की बहनें अर्पिता (Arpita Khan) अलवीरा (Alvira Khan) खुश नहीं थी. वहीं सलमान खान (Slaman Khan) ने भी अपने छोटे भाई को दूसरी शादी करने से पहले भी कुछ सालह दी थी, तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला.

खान परिवार नहीं था अरबाज औऱ शूरा की शादी से खुश

अरबाज़ खान ने साल 2017 में मलाइका अरोड़ा को तलाक देने के बाद जॉर्जिया एंड्रियानी को पांच साल तक डेट किया था. हालांकि वो हर किसी को हैरान करते हुए उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट शूरा से निकाह कर लिया. बता दें दोनों करीब 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. शूरा से अरबाज ने 24 दिसंबर 2023 में शादी की थी और रिपोर्ट की माने तो सलमान खान की दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता खान भाई अरबाज़ और शूरा की शादी से खुश नहीं थे. इसके पीछे का कारण शूरा की पहली शादी और एक आठ साल की बेटी है.

अरबाज और शूरा की शादी से परिवार क्यों था परेशान?

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक खान परिवार को शूरा के पास्ट के बारे में पता था और असल में वो शादी में थी और 8 साल की एक बेटी की मां है. शूरा ने एक इंटीरियर डिजाइनर से हुई थी, लेकिन उनके बढ़ते डिमांड और झगड़े की वजह से दोनों अलग हो गए. खबरों की मानें तो बेटी को उन्होंने अपने पति से अलग कर दिया. वहीं शूरा ने ये बात खान परिवार में किसी को नहीं बताई थी. शूरा की असलियत जानने के बाद अलवीरा और अर्पिता इस शादी से खुश नहीं थी.

सलमान ने भी दिया था सलाह

अगर मीडिया में आई खबरों की मानों सलमान खान ने भी अपने छोटे भाई अरबाज को इस शादी के लिए मना किया था और इस पर दोबारा सोचने के लिए कहा था. हालांकि अरबाज ने इस फैसले पर दोबारा विचार नहीं किया और परिवार ने बाद में इस पर अपनी सहमति दे दी थी और मीडिया के सामने सभी ने शूरा को परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया