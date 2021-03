Arbaaz Khan girlfriend Giorgia Andriani dancing in this song will blow yourmind see viral video: अभिनेत्री जॉर्जिया एंड्रियानी (Giorgia Andriani) सोशल मीडिया पर आये दिन ख़फ़ी दिलचस्प वीडियो शेयर करती रहती है. अरबाज़ खान (Arbaz Khan) के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद जॉर्जिया एंड्रियानी (Giorgia Andriani) काफ़ी चर्चे में रहने लगी है. जॉर्जिया (Giorgia Andriani) वेब सीरीज “कैरोलिन एंड कामाक्षी” से अपनी एक्टिंग डेब्यू कि है, जिसके बाद वे सिंगर मीका सिंह के साथ “रूप तेरा मस्तना” म्यूजिक एल्बम में नज़र आयी थी. Also Read - अरबाज खान की गर्लफ्रेंड Giorgia Andriani ने बिकिनी में मचाई सनसनी, दिखा अब तक का सबसे बोल्ड अवतार

जॉर्जिया एंड्रियानी (Giorgia Andriani) ने एक और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है जिसमे अभिनेत्री 'फर्स्ट इंडियन बॉय बंद' ,ऍमजे५ जो अपने "बवाल" गाने से म्यूजिक इंडस्ट्री में डेब्यू किया है, उन्ही के गाने पर डांस करते नज़र आ रही है. इस वीडियो कोइस वीडियो को एमजे 5 ने भी पसंद किया है.

जॉर्जिया एंड्रियानी (Giorgia Andriani) हाल ही में दुबई से अपनी शूटिंग ख़तम कर अपने देश इटली गयी हुई है, लॉक डाउन के बाद पहली बार अभिनेत्री अपने परिवार से मिली. जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिये दी थी.

View this post on Instagram A post shared by Giorgia Andriani (@giorgia.andriani22)



अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमे उन्होंने अपने परिवार के साथ एक वीडियो बनाया है जिसमे उनकी बहन, पिता और माँ नज़र आ रही है ये वीडियो ख़फ़ी दिलसप था और कैप्शन में लिखा है की “मीट द एंड्रियानी’. जॉर्जिया एंड्रियानी बॉलीवुड में “वेलकम टू बजरंजपुर” से डेब्यू करने वाली है