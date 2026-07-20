10 सालों से अच्छे किरदार के इंतजार में हैं अर्चना पूरन सिंह, कहा 'हमारी इंडस्ट्री बहुत अजीब है'

Archana Puran Singh On Bollywood: अर्चना पूरन सिंह का कहना है कि उन्हें लगा था कि 'टोस्टर' के रिलीज़ होने के बाद उन्हें 'फिल्मों के ढेरों ऑफ़र' मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: July 20, 2026, 2:07 PM IST
10 सालों से अच्छे किरदार के इंतजार में हैं अर्चना पूरन सिंह, कहा 'हमारी इंडस्ट्री बहुत अजीब है'

Archana Puran Singh On Bollywood: ‘द कपिल शर्मा शो’ से लंबे समय से अर्चना पूरन सिंह जुड़ी हुई हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस आजकल अपने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के संग जुड़ी रहती हैं. हालांकि वो बड़े पर्दे से दूर हो रही हैं. ऐसे में अब हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे वो सालों से अच्छे किरदार की तलाश में हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है. हालांकि उन्होंने माना की टीवी के बहुत व्यस्त शेड्यूल की वजह से उन्हें कुछ अच्छे रोल छोड़ने पड़े, लेकिन ज़्यादातर समय वह इंतज़ार ही करती रहीं. आइए जानते हैं एक्ट्रेस ने अपने सफर पर क्या कुछ कहा है.

एक्टिंग के ऑफर अभी भी नहीं मिल रहे हैं

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News18 से खास बातचीत में अर्चना कहती हैं ‘मुझे ब्रांड एंडोर्समेंट के ऑफर तो मिलते हैं, लेकिन एक्टिंग के ऑफर अभी भी नहीं मिल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ‘टोस्टर’ के बाद मेरे पास ऑफर्स की बाढ़ आ गई हो. अर्चना कहती हैं, ‘कुछ दिन पहले मैंने एक फ़िल्म करने से मना कर दिया, किसी और वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे रोल पसंद नहीं आया। अभी अच्छे रोल नहीं मिल रहे हैं’.

मैं एक्टिंग करना चाहती हूं- अर्चना 

इसके बाद अर्चना ने आगे कहा कि ‘मैं सभी फ़िल्ममेकर्स के लिए वही बात दोहराना चाहूंगी. मैं एक्टिंग करना चाहती हूं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री बहुत अलग है और मुझे लगता है कि यह ठीक भी है उनके करियर में ठहराव रोहित शेट्टी की फ़िल्म ‘बोल बच्चन’ के रिलीज़ होने के साथ आया, भले ही वह फ़िल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी.’

दस सालों में मुझे एक भी ऑफ़र नहीं मिला

अर्चना ने कहा कि ‘हाउसफुल 4’ और ‘दे दना दन’ के एक्टर कहती हैं कि ‘बोल बच्चन’ के रिलीज़ होने के बाद, मुझे ट्रेड एनालिस्ट्स के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास ऑफ़र की बाढ़ आ जाएगी. मैंने उनसे कहा कि जैसे ही मुझे पहला ऑफ़र मिलेगा, मैं उन्हें फ़ोन करूंगा. दस साल बीत गए और मुझे उन्हें फ़ोन करने की कोई वजह नहीं मिली और उन दस सालों में मुझे एक भी ऑफ़र नहीं मिला, हमारी इंडस्ट्री बहुत अजीब है.

‘आदर्श बाल विद्यालय’ का ऑफ़र मिला

अर्चना ने अपनी बात आगे कहते हुए कहा कि ‘बहुत से फिल्ममेकर्स को लगता था कि मैं कॉमेडी शो करने में बिज़ी हूं और इसलिए, उन्हें अपनी डेट्स नहीं दे पाऊंगी और जब मैं टीवी पर शो कर रही थी, तो मुझे जो कुछ फिल्में ऑफर होती थीं, उन्हें भी नहीं कर पाती थी. मैं स्कॉटलैंड में 15 दिन का शेड्यूल नहीं कर सकती थी और इसीलिए जब उन्हें अपनी आने वाली वेब सीरीज़ ‘आदर्श बाल विद्यालय’ का ऑफ़र मिला, तो वह बहुत खुश हुईं. यह मेरे लिए एक शानदार मौका है। स्ट्रीमिंग फ़िक्शन की दुनिया में कदम रखने का यह मेरे लिए एक बेहतरीन ज़रिया है. अब तक मैं OTT पर नॉन-फ़िक्शन शो (‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’) कर रही थी. यह उस सब से बिल्कुल अलग है जिसमें आपने मुझे पहले देखा है. इसका श्रेय सीरीज़ के मेकर्स को जाता है.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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