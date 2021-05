Archana Puran Singh Per Episode Fees for The Kapil Sharma Show: छोटे पर्दे का सबसे मशहूर कॉमेडी शो की बागडोर संभालते हैं कपिल शर्मा. अपनी कॉमिक टाइमिंग और अपनी पर्सनालिटी से लोगों को एंटरटेन करने वाले कपिल का शो आज खूब पसंद किया जाता है. ‘दी कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) के चाहने वाले पूरी दुनिया में है. इस शो के हर किरदार और कलाकार को दर्शकों ने बेइंतेहा मोहब्बत से नवाज़ा है. शो में स्पेशल जज की भी एक अहम भूमिका है. जज की कुर्सी पर पहले नवजोत सिंह सिद्धू बैठते थे मगर अब उनकी जगह फिल्म और टीवी जगत की मशहूर अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) ने ले ली है. Also Read - दयाबेन से लेकर रश्मि देसाई तक, इन अभिनेत्रियों ने बी ग्रेड फिल्मों में की हैं सभी हदें पार, तस्वीरें चौंका देंगी!

क्या आपको पता है कपिल के शो में जज की कुर्सी पर बैठकर ठहाके लगाने के कितने रूपये चार्ज करती (Archana Puran Singh Fees) हैं अर्चना पूरन सिंह. अगर आप यह जान लेंगे तो आपको भी हैरानी होगी. जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एपिसोड में महज़ हंसने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए मिलते हैं. अर्चना इतनी मोटी रकम चार्ज करती हैं. यही नहीं शो में काम करने वाले हर एक्टर्स अच्छी खासी फीस लेते हैं.

बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh Net Worth 2021) का साल 2021 में नेट वर्थ 220 करोड़ रूपए है. इसके साथ ही अर्चना के पास मुंबई के मड आइलैंड में एक आलिशान बंगला भी है. गौरतलब है कि अर्चना ने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 1993 में ज़ी टीवी के शो वाह क्या सीन है से की थी. उनका यह शो उस साल सुपरहिट शो साबित हुआ था इसके बाद उन्होंने जाने भी दो पारो, श्रीमान -श्रीमती शोज़ भी किए.