बिग बॉस 13 में रश्मि देसाई और अरहान खान की लव स्टोरी लाइम लाइट में आई थी. शो में इस रिश्ते को लेकर कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले. एक वक्त ये भी था जब ये कपल शादी करके इस रिश्ते को बढ़ाना चाहता था लेकिन जब अरहान के अतीत की सच्चाई सामने आई तो रश्मि टूट गई. एक्ट्रेस ने कहा कि अब ये रिश्ता कभी कायम नहीं रह पाएगा. हाल ही में हाल ही में खबर थी कि जब रश्मि बिग बॉस में थी उसी दौरान अरहान खान ने उनके अकाउंट से 15 लाख रुपए निकाले थे. वो भी एक्ट्रेस की बिना किसी जानकारी के. रश्मि के फैंस ने उनकी बैंक डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिसके बाद ये वायरल हो गई थी.

एक्ट्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा- 'अब बदला लेने का समय आ गया है. कैप्शन लिखा- 'सच लाख छुपाने पर भी सामने आ ही जाता है. रश्मि की ये बात सुनकर अरहान भड़क गए हैं.

हाल ही में द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में अरहान खान ने रश्मि देसाई को लेकर कई बातें बताईं. अरहान ने कहा मेरे पैरेंट्स इस रिश्ते के खिलाफ थे. लेकिन मैं इन सब बातों को लोगों के बीच नहीं लाना चाहता था. लेकिन अब जब बातें सामने लाई ही जा रही हैं तो फिर सब सामने आना चाहिए. अरहान ने कहा, मैं उनके बैंक से पैसे निकाल ही नहीं सकता. जब तक उन्होंने चैक साइन ना किया हो. अगर आठ लाख रुपये ट्रांसफर करने की बात है तो यह पैसे रश्मि के चार्टर्ड एकाउंटेंटो को गए हैं. मेरे पास इसके पूरे सुबूत हैं. उन्होंने ही कहा था कि बिग बॉस जाने से पहले जिन लोगों को देने के लिए कहा था, उन्हें ही दिया. रश्मि मुझे बदनाम करने के लिए वूम़न कार्ड खेल रही हैं. और खुद को सती सावित्री बता रही हैं.

बता दें, अरहान ने रश्मि से अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ छिपाया था. ये भी छिपाया कि वे एक बच्चे के पिता हैं. जब सलमान खान ने इस सच्चाई को खुलासा किया तो रश्मि के आलावा घर के बाकी सदस्य भी शॉक्ड थे. इस बात से रश्मि दुखी हो गई.

हालांकि अरहान ने इस बारे में काफी सफाई देने की कोशिश की. ये भी कहा कि वे सही वक्त का इंतजार कर रहे थे. शो में वे ये भी कहते नज़र आए कि उन्होंने रश्मि जब सड़क पर आ गई थी. उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी उस वक्त अरहान ने ही उनकी मदद की थी. शो के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे.

रश्मि ने कहा था, मुझे पता चला कि अरहान ने मेरे और हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या-क्या बोला. रश्मि ने बताया कि शो में एक बार अरहान ने कहा था- उन्होंने (अरहान) मुझे (रश्मि) सड़क पर से उठाया है. यह काफी फनी था. जी हां, एक समय था जब मेरे पास घर नहीं था और में काफी फाइनेंशियली काफी परेशान था लेकिन मैंने उनसे कभी कोई मदद नहीं मांगी. मैंने कभी भी उनके (अरहान) लिए कोई गलत बात नहीं बोली, और ना मैं अभी भी उनके लिए कोई गलत बात बोलती हूं. क्योंकि मेरी जिंदगी में उनका चैप्टर खत्म हो गया है.