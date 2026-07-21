अरिजीत सिंह ने Emraan Hashmi की वजह से रिटारयमेंट से लिया यू-टर्न? इस फिल्म में दी अपनी आवाज

Arijit Singh Back From Retirement: खबरें चल रही हैं कि अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 के लिए अरिजीत अपनी आवाज देने वाले हैं औऱ ये उनके लिए खुशखबरी है जो उनके रिटारयमेंट से दुखी थे.

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Arijit Singh Back From Retirement: ‘आवारापन 2’ को लेकर कई सारी खबरें चल रही हैं और इसी बीच में एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. दरअसल पिंकविला में छपी एक खबर के मुताबिक विशेष भट्ट, ‘आवारापन 2’ के गाने ‘ये आवारापन’ को गाने के लिए अरिजीत सिंह अपनी आवाज देंगे. आपको बता दें कुछ समय पहले सिंगर ने रिटारयमेंट ले लिया था, लेकिन अब वो फिर से गाने के लिए तैयार हैं. खबरें हैं कि इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ से कमबैक करेंगे. कहा जा रहा है कि वह फिल्म का गाना ‘ये आवारापन’ गाने के लिए तैयार हो गए हैं.

‘अवारापन 2’ के लिए गाएंगे अरिजीत

पिंकविला में आई खबरों के मुताबिक ‘अवारापन फ़्रैंचाइज़ी विशेष भट्ट की है और उन्होंने ‘अवारापन 2’ के म्यूज़िक को एक खास पहचान देने के लिए तैयार किया है. ‘ये अवारापन’ के ज़रिए, वे एक ऐसा गाना लेकर आए हैं जो शिवम पंडित की दुनिया की असल आत्मा है और उन्होंने इसे अरिजीत सिंह की आवाज़ में पेश किया है’.

अरिजीत सिंह और विशेष फिल्म्स का रिश्ता

खबरों के मुताबिक ‘अरिजीत सिंह और विशेष फिल्म्स का रिश्ता पिछले पंद्रह सालों के हिंदी सिनेमा का एक अहम हिस्सा रहा है. विशेष फिल्म्स ने ही सबसे पहले अरिजीत सिंह पर भरोसा किया और उन्हें ‘मर्डर 2’ में ‘फिर मोहब्बत’ गाना दिया. इस सहयोग ने एक पूरी पीढ़ी को ऐसी आवाज़ से परिचित कराया जो सालों तक उनके दिलों में बसी रही है. इस रिश्ते ने हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसे यादगार गाने दिए जो हमेशा पसंद किए जाते रहेंगे, जैसे ‘आशिकी 2’ का ‘तुम ही हो’, ‘सिटीलाइट्स’ का ‘मुस्कुराने’, ‘खामोशियां’ का टाइटल ट्रैक, ‘हमारी अधूरी कहानी’ का टाइटल ट्रैक और ‘जलेबी’ का ‘पल’.

21 जुलाई को सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होगा

फिल्म ‘आवारापन 2’ के बारे मेंपिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, विशेष भट्ट, ‘आवारापन 2’ के गाने ‘ये आवारापन’ को गाने के लिए अरिजीत सिंह को वापस ला रहे हैं. इस मच अवेटेड गाने को अमाल मलिक ने कंपोज़ किया है और इसके बोल रश्मि विराग ने लिखे हैं. यह गाना कल, 21 जुलाई को सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ होगा. हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है कि अरिजीत ने अपना फैसला पलट दिया है या फिर उन्होंने ये गाना पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है जब जाकर रिलीज हो रहा है.