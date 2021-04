Arijit Singh Birthday: सिनेमा जगत में यूं तो कई सिंगर्स हैं जिनके गाने लोगों को खूब पसंद आते हैं मगर फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम गायक हैं जिनकी आवाज़ सीधे दिलों तक जाती है. अपनी मखमली आवाज़ और अपने बेहतरीन गानों से लोगों को दीवाना बना देने वाले गायक अरिजीत सिंह (Happy Birthday Arijit Singh) का आज जन्मदिन है. 25 अप्रैल 1987 को जियागंज के मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल में जन्में अरिजीत आज मशहूर तो हैं मगर वो लाइमलाइट और सुर्ख़ियों से दूर रहते हैं. Also Read - Arijit Singh will not work with Salman Khan in future | सिंगर अरिजीत सिंह ने 'सुल्तान' सलमान खान पर लगा दिया बैन

अपनी दिलकश और सादगी भरी आवाज से किसी भी गाने में जान डाल देने वाले अरिजीत सिंह की प्रोफेशनल लाइफ और उनके स्ट्रगल के बारे में तो सब जानते हैं मगर उनकी पर्सनल लाइफ (Arijit Singh Love Life) से लोग दूर हैं. ऐसे में आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम उनके निजी जीवन से रूबरू होते हैं.

अपने गानों से लोगों का ज़ख्म भरने वाले अरिजीत ने लव लाइफ में भी संघर्ष किया. अरिजीत सिंह ने दो शादियां की हैं. रूपरेखा बनर्जी से इन्होंने पहली शादी की मगर यह रिश्ता साल भर भी नहीं टिक पाया. दोनों की मुलाकात रियलिटी शो फेम गुरुकुल में हुई थी. उसके बाद अरिजीत ने दूसरी शादी अपनी बचपन की दोस्त कोयल राॅय से 20 जनवरी 2014 को पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर में शादी की.

अरिजीत सिंह अपनी दूसरी पत्नी के साथ

अरिजीत ने अपनी दूसरी शादी को कई दिनों तक लोगों से छिपा कर रखा था. बता दें कि कोयल पहले से शादीशुदा थीं और उनकी एक बेटी भी है. अरिजीत के पॉपुलर गानों में सिटी लाइट्स का मुस्कुराने की वजह तुम हो, कबीरा, आशिकी-2 से क्योंकि तुम ही हो, चाहूँ मैं या ना और कभी जो बदल बरसे जैसे गाने शामिल हैं.