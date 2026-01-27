Hindi Entertainment Hindi

Arijit Singh ने अचानक क्यों छोड़ दी प्लेबैक सिंगिंग? रिटायरमेंट का किया ऐलान, फैंस के लिए अब भी है एक गुडन्यूज!

Arijit Singh Retires: सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया है. उन्होंने अपने प्राइवेट X अकाउंट के ज़रिए इस चौंकाने वाले फैसले का ऐलान किया. अरिजीत ने लिखा, ‘नमस्ते, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं. मैं आप सभी को इतने सालों तक श्रोता के तौर पर इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं करूंगा. मैं इसे खत्म कर रहा हूं. यह एक शानदार सफर था. भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान रहे हैं. मैं अच्छे संगीत का फैन हूं और भविष्य में एक छोटे से कलाकार के तौर पर और सीखूंगा और खुद और काम करूंगा. आपसे मिले सभी सपोर्ट के लिए फिर से धन्यवाद.मुझे अभी भी कुछ पेंडिंग काम पूरे करने हैं, मैं उन्हें पूरा करूंगा. इसलिए इस साल आपको कुछ गाने सुनने को मिल सकते हैं. यह साफ कर देना चाहता हूं कि मैं संगीत बनाना बंद नहीं करूंगा.’