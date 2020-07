नई दिल्ली: बॉलीवुड सलेब्स इन दिनों अपने बढ़े हुए बिजली के बिल को लेकर काफी परेशान हैं. सेलेब्स का कहना रहा कि मुंबई में लॉकडाउन के दौरान बिजली का बिल काफी ज्यादा आया है. मुंबई में रहने वाले आम लोगों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है. बड़े हुए बिजली बिल को लेकर सभी लोग शिकायत दर्ज करा चुके हैं. हाल ही में टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने भी इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई. Also Read - Sushant Singh Rajput Death Case: अर्जुन बिजलानी के मैसेज का सुशांत सिंह राजपूत ने नहीं दिया था Answer, एक्टर ने स्क्रीनशॉट शेयर कर कहा, कुछ तो महसूस...

अर्जुन बिजलानी ने एक ट्वीट कर लिखा, “मेरा आखिरी नाम बिजलानी है और दोस्त बिजली कहकर बुलाते हैं और मेरे बिजली का बिल आया है 48970. शुक्रिया अदानी इलेक्ट्रीसिटी मुंबई. मुझे लगता है कि भरना तो पड़ेगा.” मुंबई में रहने वाले लोग इस लॉकडाउन के दौरान बिजली के बिल में होने वाली असामान्य वृद्धि को लेकर शिकायत करते आए हैं. वहीं दलजीत कौर ने ट्वीट कर कहा कि वो अपना 40 हजार रुपये का बिजली का बिल देखकर हैरान हैं और उन्होंने कंपनी से इसका जवाब भी मांगा है.

Suprised with my electricity bill of 40,000/- @TataPower !

Joining the bandwagon of customers suprised with electricity bill. Please help with my lack of understanding@TataCompanies @TataCompanies #tatapower#electricitybill #ElectricityBill2020 #electricitybillJune #complaint

— Dalljiet Kaur (@kaur_dalljiet) July 2, 2020