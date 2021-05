Arjun Bijlani Hilariously Asks Shweta Tiwari About Her Chyawanpras: टीवी के मशहूर स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी 11 (Khatron Ke Khiladi 11) की शूटिंग भारत से दूर इस वक् साउथ अफ्रीका में हो रही है और वहां शो के सारे कंटेस्टेंट जमकर लुफ्त उठा रहे हैं. कंटेस्टेंट्स केप टाउन में बहुत फन कर रहे हैं और लगातार वहां से अपने सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक कमाल के वीडियो और फोटो शेयर करते रहते हैं. ऐसे में हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ‘नागिन’ एक्टर अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की फिटनेस को देखकर हैरान हो जाते हैं और उनसे एक कमाल का सवाल पूछ लेते हैं. Also Read - Nikki Tamboli ने मोनोकिनी में फ्लॉन्ट किया अपना सुपर बोल्ड अवतार, Photos से मची सनसनी

इस बीच, हाल ही में, अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) ने अपनी इंस्टा स्टोरीज पर को कंटेस्टेंट श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) का एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो एक्ट्रेस की फिटनेस के पीछे का मंत्र पूछते नजर आ रहे हैं. श्वेता (Shweta Tiwari) थोड़ी दूर से गुजरती हुई नजर आती हैं तभी अर्जुन (Arjun Bijlani) उनसे पूछते हैं, 'श्वेता, आपके च्यवनप्राश का नाम क्या है'. इसके लिए वह कहती है 'हार्डवर्क'. इसके बाद वो अपने एब्स दिखाती हैं और अर्जुन उनकी जमकर तारीफ करते हैं.



मालूम हो कि हाल ही में श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने अपनी फिजीक को जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन दिया है और उनकी फिटनेस के चर्चे खुब हो रहे हैं. इन दिनों श्वेता अपने बेटे रेयांश की कस्टडी को लेकर अपने पति अभिनव कोहली से जुड़े विवाद के कारण सुर्खियों में हैं. आपको बता दें कि इस बार खतरों के खिलाड़ी में दिव्यांका त्रिपाठी, राहुल वैद्य, श्वेता तिवारी, निक्की तंबोली, अभिनव शुक्ला जैसे कई सितारे हैं, जो केपटाउन पहुंच गए हैं. शो का प्रसारण कब होगा, अभी ये नहीं बताया गया है.