Tum Bewafa Ho out now Nia Sharma, Arjun Bijlani song is all about heartbreak: टीवी के दो मशहूर कलाकार निया शर्मा (Nia Sharma) अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) का नाया गाना 'तुम बेवफा हो' (Tum Bewafa Ho) आज रिलीज हो गया है और दर्शक इसे जमकर पसंद कर रहे हैं. ये गाना पूर तरह से दिल तोड़ देने वाला है. इस गाने में निया (Nia Sharma) अर्जुन (Arjun Bijlani) की केमिस्ट्री देखकर आप भी उनके फैन हो जाएंगे.

निया (Nia Sharma) और अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) का नया सॉन्ग 'तुम बेवफा हो' (Tum Bewafa Ho) लॉन्च हो गया है. ये एक दर्दभरा गाना है. ये इन दोनों का साथ में दूसरा गाना है. इस गाने को स्टेबिन बेन और पायल देव ने गाया है. इस गाने के बोल कुणाल वर्मा ने लिखे हैं और म्यूजिक पायल देव ने कंपोज किया है.



वीडियो का नवजीत बटर ने डायरेक्ट किया है, ‘तुम बेवफा हो’ (Tum Bewafa Ho) सॉन्ग की कहानी विश्वासघात, प्रेम और लालसा जैसी भावनाओं के बारे में है. इस गाने को 25 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है,