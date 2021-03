Arjun Kapoor And Malaika Arora Romantic Pictures Viral on Social media: जहां एक तरफ बॉलीवुड में कोरोना की मार लगातार बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ इस दौरान कुछ मशहूर सितारे पार्टी करते हुए नजर आए. दरअस बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा (Amrita Arora) के घर पर पार्टी रखी गई जिसमें कई नामी स्टार्स शामिल हुए और अब इसकी तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. Also Read - Malaika Arora ने फोटो शेयर कर कहा- 'आ गई गर्मी', एक्ट्रेस का दिखा बोल्ड अवतार- Photo

इस पार्टी में करण जौहर (Karan Johar) मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) फेमस फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra ) संजय कपूर की पत्नी महिप कपूर (Mahip Kapoor) सोहेल ख़ान की पत्नी सीमा ख़ान (Seema Khan) शाहरुख ख़ान की वाइफ गौरी ख़ान (Gauri Khan) करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) नताशा पूनावाला (Natasha Poonawalla) और संजय कपूर (Sanjay kapoor) नज़र आ रहे हैं. Also Read - Malaika Arora से लेकर Parineeti Chopra तक, Paparazzi के कैमरे में कैद हुए ये सितारे- Video

इस पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चित तस्वीर ये है जिसमें करन जौहर के साथ मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर नज़र आ रहे हैं. अर्जुन ने मलाइका के कमर पर हाथ रखी है दोनों ने बहुत ही रोमांटिक अंदाज में ये तस्वीर खिंचवाई है. पार्टी की ये इनसाइड तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.खास बात ये है कि इस दौरान मलाइका का कमाल का अंदाज देखने को मिला है औऱ इस दौरान उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी उसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपये है.