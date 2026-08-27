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बहन अंशुला की शादी में मां को याद कर भावुक हुए अर्जुन कपूर, वायरल वीडियो में बोले 'मां होती तो जरूर डांस करतीं...'

Arjun Gets Emotional At Sister Anshula Wedding: अर्जुन कपूर अपनी बहन अंशुला कपूर की शादी के दौरान अपनी दिवंगत माँ मोना शौरी को याद करते हुए भावुक हो गए उन्होंने कहा कि मां को हर रस्म बहुत पसंद आती

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: August 27, 2026, 2:36 PM IST
बहन अंशुला की शादी में मां को याद कर भावुक हुए अर्जुन कपूर, वायरल वीडियो में बोले 'मां होती तो जरूर डांस करतीं...'

Arjun Kapoor Gets Emotional At Sister Anshula Wedding: अपनी बहन अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी के दौरान, अर्जुन कपूर अपनी दिवंगत मां मोना शौरी कपूर को याद करते हुए भावुक हो गए. इस समारोह का एक दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर अपनी मां को याद करते हुए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और वे कह रहे हैं कि अगर उनकी मां आज यहां होतीं, तो उन्हें अंशुला के इस खास दिन का हिस्सा बनकर बहुत खुशी होती और वे ज़रूर डांस करतीं.

अर्जुन ने मां मोना शौरी कपूर को याद किया

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अंशुल और रोहन ने 6 जुलाई को मुंबई में करीबी परिवार वालों और दोस्तों की मौजूदगी में शादी की और शादी के सभी कार्यक्रमों के दौरान मोना शौरी कपूर को याद किया गया; मंडप के पास उनकी एक तस्वीर भी रखी गई थी. अंशुल और रोहन ने 6 जुलाई को मुंबई में करीबी परिवार वालों और दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी. शादी के सभी कार्यक्रमों के दौरान मोना शौरी कपूर को याद किया गया, मंडप के पास उनकी एक तस्वीर भी रखी गई थी

मैं इस पल में अपनी मां के बारे में कुछ कहना चाहता हूं

भावुक भाषण के दौरान अर्जुन कपूर को अपनी मां की याद आई और अंशुला के शेयर किए गए वीडियो में, अर्जुन ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और अपनी मां मोना को याद किया. अपने पिता बोनी कपूर और परिवार के दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में अर्जुन ने कहा, ‘आज मेरा पूरा परिवार यहां है. मेरे डैड ठीक वहीं खड़े हैं. हम सब यहां साथ हैं और मैं इस पल में अपनी मां के बारे में कुछ कहना चाहता हूं. बस एक पल के लिए.’

बारिश के जरिए मां आपको याद कर रही है

अर्जुन ने आगे कहा ‘क्योंकि उन्हें पिछले कुछ दिनों का हर पल बहुत पसंद आता उन्हें हर रस्म अच्छी लगती, हर छोटी-छोटी बात पसंद आती और वह सब कुछ ठीक वैसे ही करतीं जैसा रोहन का परिवार चाहता था.वह डांस करतीं, जश्न मनातीं और किसी न किसी तरह यहां मौजूद आप सभी का व्यक्तिगत रूप से ख्याल रखने का तरीका ढूंढ लेतीं. उस पल की भावुकता जल्द ही साफ़ हो गई अर्जुन ने बताया कि कैसे वह और अंशूला आज भी अपनी मां की मौजूदगी और आशीर्वाद महसूस करते हैं, खासकर बारिश के ज़रिए. यह उनका आशीर्वाद है… वह आप दोनों को आशीर्वाद दे रही हैं. अपने भाई को भावनाओं से जूझते देख, अंशूला तुरंत स्टेज पर गईं और उन्हें गले लगा लिया.

हर बार मैं खुद से ज़्यादा ‘भाई’ को देखती हूं

वीडियो शेयर करते हुए अंशूला ने बताया कि अपने भाई का रिएक्शन देखकर उनकी शादी की यादें और भी इमोशनल हो गईं और लिखा ‘मैंने यह वीडियो कई बार देखा है, और हर बार मैं खुद से ज़्यादा ‘भाई’ को देखती हूं जिस तरह से वह मुझे देखते हैं, जिस तरह से वह खुद को संभालने की कोशिश करते हैं गर्व, खुशी, आँसू… ये सब कुछ. मुझे पता था कि मेरी शादी मेरे लिए इमोशनल होगी. मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात के लिए तैयार थी कि अपने भाई की नज़र से इसे देखना कितना इमोशनल होगा और मुझे नहीं लगता कि जब तक मैंने यह वीडियो नहीं देखा, तब तक मैं पूरी तरह समझ पाई थी कि उस दिन उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा.’

भाई, ज़िंदगी हमें चाहे कहीं भी ले जाए, मैं हमेशा तुम्हारी छोटी बहन ही रहूंगी

अपने भाई-बहन के रिश्ते को याद करते हुए, उन्होंने बताया कि कैसे वे साथ-साथ बड़े हुए, एक-दूसरे की रक्षा की और ज़िंदगी के अलग-अलग पड़ावों को साथ में देखा. प्यार भरे अंदाज़ में अपनी बात खत्म करते हुए अंशुला ने लिखा, ‘भाई, ज़िंदगी हमें चाहे कहीं भी ले जाए, मैं हमेशा तुम्हारी छोटी बहन ही रहूंगी और तुम हमेशा मेरे लिए घर जैसे रहोगे. हमेशा और हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी.’ बता दें अर्जुन और अंशुला ने 2012 में अर्जुन की पहली फ़िल्म ‘इश्कज़ादे’ के रिलीज़ होने से कुछ हफ़्ते पहले ही अपनी माँ को खो दिया था.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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