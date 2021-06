Arjun Kapoor Is Happy as His Birthday Month June Is Here-अर्जुन कपूर खुश हैं कि जून आ गया है, क्योंकि यह उनके जन्मदिन का महीना है. अभिनेता ने इस बारे में अपनी बात साझा करते हुए मंगलवार को इंस्टाग्राम पर तीन तस्वीरें पोस्ट कीं. तस्वीरों में वह सफेद टी-शर्ट, लाल चेकर और काली पैंट पहने कैमरे के लिए पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - Malaika Arora के लिए Arjun Kapoor ने फिर दिखाया प्यार, कहा- वहीं है जो मुझे अंदर तक समझती है जिस दिन...

कैप्शन के तौर पर अर्जुन ने लिखा, जून आ गया है. अर्जुन खुश है, क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि क्यों?

अर्जुन की बहन अंशुला कपूर ने इस पर दिल का इमोजी पोस्ट किया.

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, जो अर्जुन के साथ इश्कजादे, नमस्ते इंग्लैंड तथा संदीप और पिंकी फरार जैसी फिल्मों में उनके साथ अभिनय कर चुकी हैं, ने इस पोस्ट पर एक मजाकिया जवाब दिया.

परिणीति ने लिखा, ओहो गिफ्ट का खर्चा.

अर्जुन को हाल ही में डिजिटल रूप से रिलीज हुई फिल्म सरदार का ग्रैंडसन में देखा गया था. फिलहाल उनकी दो फिल्में हैं भूत पुलिस और एक विलेन रिटर्न्‍स आने वाली हैं.