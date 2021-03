Arjun kapoor lost his cool as he spotted Paparazzi climbing the wall to capture a glimpse of him and Malaika arora: बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल में से एक मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) और अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) आजकल कई जगहों पर साथ नजर आते हैं. ऐसे में करीना कपूर (Kareena Kapoor) जब से दूसरी बार मां बनी हैं उनकी खास दोस्त मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) आए दिन उनसे और बेबी से मिलने अक्सर उनके घर आती रहती हैं. ऐसे में कल रात को एक्ट्रेस जब अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) के साथ करीना (Kareena Kapoor) के घर आई तो उस दौरान फोटोग्राफर पर अर्जुन (Arjun Kapoor) का गुस्सा निकल गया. Also Read - Anupamaa Spoiler Alert 1 March: Kidnappers के चंगुल से छूटती है पाखी, वनराज को होता है गलती का अहसास, अनुपमा कहती हैं...

दरअसल अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) और मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) रविवार को करीना कपूर खान के घर उनसे मिलने पहुंचे. ऐसे में इस दौरान वहां पर मौजूद एक फोटोग्राफर घर की दिवारों पर चढ़ कर कपल की फोटो निकाल रहा था, जिसे देखकर अर्जुन गुस्सा (Arjun Kapoor) हो गए.

वीडियो में दिखाया गया है कि अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) और मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) करीना कपूर (Kareena Kapoor) के घर पहुंचे. इसी दौरान अर्जुन बिल्डिंग की दीवार पर चढ़े लोगों से नीचे उतरने का अनुरोध करते हैं. वीडियो में वह कहते हैं, 'आप बिल्डिंग के अंदर ऐसे मत चढ़ा करो, यह गलत होता है…रिक्वेस्ट है आपसे.'

इसके बावजूद वह शख्स दीवार पर चढ़ा रहा जिसको अर्जुन कपूर गुस्से में कहते हैं, ‘आप मान ही नहीं रहे हो’. वहीं अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) दीवार के पास पहुंचे और शख्स को आवाज देते हुए उन्होंने कहा, ‘भाई साहब, लाल शर्ट वाले, क्यों डर के भाग रहे हो?’ सोशल मीडिया पर अर्जुन कपूर का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.