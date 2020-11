Arjun Kapoor miss his sister on this Diwali puja Saif Ali Khan Jacqueline Fernandez for Bhoot Police -बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर की इस साल की दिवाली घर से दूर होगी और वह खास तौर पर बहन अंशुला के साथ पूजा करने को बहुत याद करने वाले हैं. उन्होंने कहा, “मैं आमतौर पर दोस्तों या परिवार के साथ और ज्यादातर अंशुला के साथ दिवाली मनाता हूं. शुरूआत से ही हम घर में दिवाली पर पूजा करते हैं. इस साल मुझे लगता है, उसे अपने दम पर सब करना होगा. मैं उसे जूम कॉल पर ज्वाइन करूंगा. मुझे लगता है कि इस मौके पर भाई-बहन के प्यार को शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि डिजिटल रूप से मजबूत करना होगा.” Also Read - जैकलीन फर्नांडीज एक बार फिर कहर ढाने को तैयार, 'सेक्सी और ग्लैमरस' अंदाज पर 'भूत' भी हो जाएंगे कुर्बान !

अर्जुन धर्मशाला में आगामी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत पुलिस' में सह-कलाकार सैफ अली खान, जैकलीन फर्नांडीज और यामी गौतम के साथ दिवाली पर शूटिंग करेंगे.

अर्जुन ने कहा, "इस साल मैं उस दिन काम करने वाला हूं, लेकिन मैं खुद को धन्य और भाग्यशाली मानता हूं कि इतना सब देखने के बाद मुझे इस साल इस काम मिल रहा है. मुझे लगता है कि मेरे मित्र और परिवार यह समझेंगे कि हम जितना कम भीड़ एकत्र करेंगे और जितना अधिक हम दूरी बनाए रखेंगे, यह हमें उतना ही वायरस से बचाएगा."

उन्होंने आगे कहा, यहां तक कि हमारे उत्सव भी हमें सिखाते हैं कि हमें जश्न मनाने के लिए एक-दूसरे के साथ रहने की जरूरत नहीं है. यह भावना है, यह महसूस होता है.

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि यह एक दिवाली उपहार है. ईश्वर दयालु रहा है. मैं इसे हमारे कलाकारों और क्रू टीम के साथ धर्मशाला में बिताने की योजना बना रहा हूं. मुझे लगता है कि जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं तो हम एक साथ मिल सकते हैं, क्योंकि हम एक बबल में होते हैं. बस खुश रहें और नए साल की शानदार शुरुआत करें.”