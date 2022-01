Arjun Kapoor On Being Trolled For Age Gap Between Him And Malaika Arora: बॉलीवुड के पावर कपल और सबसे हॉट कपल में से एक अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) मलाइका अरोड़ा (Malika Arora) की जोड़ी लोगों को बेहद पसंद आती है और जब से उन्होंने अपने रिश्ते पर मुहर लगाई है तभी से दोनों की तस्वीरें देखकर हर कोई उनपर प्यार लुटाता है. हालांकि कुछ ऐसे भी लोग है जो अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) मलाइका अरोड़ा (Malika Arora) की जोड़ी को उनके उम्र के हिसाब से देखते हैं और कई मौको पर उन्हें इसी वजह से ट्रोल करते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) बीते कई सालों से मलाइका अरोड़ा (Malika Arora) साथ में हैं और मलाइका अरोड़ा (Malika Arora) अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) से उम्र में 12 साल बड़ी हैं औऱ साथ ही वो तलाकशुदा है और एक बच्चे की मां भी हैं. ऐसे में अब अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) ने अपने इस रिश्ते पर खुलकर बात की है और साथ ही बताया है कि वो आखिर वो ट्रोलर को कैसे संभलाते हैं.Also Read - अपने कुत्ते के साथ वॉक पर निकली मलाइका अरोड़ा, ट्रोलर बोले- 'ये डिस्को डांसर की ड्रेस पहनकर कहां चली'

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अर्जुन (ArjunKapoor ) ने मलाइका (Malika Arora) और अपने बीच उम्र के फासले पर बात करते हुए कहा, 'हम कितनी ही तरक्की क्यों न कर लें, लेकिन कुछ चीजें आज भी बदली नहीं हैं. इस समाज में लड़का, लड़की से चाहे कितना ही बड़ा हो दुनिया को दिक्कत नहीं होगी. पर अगर कोई लड़की उम्र में लड़के से बड़ी है, तो समाज को मिर्ची लग जाती है'.

View this post on Instagram A post shared by Arjun Kapoor (@arjunkapoor)



अर्जुन अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहते हैं, "मीडिया ही लोगों के कमेंट्स को देखती है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये वही लोग हैं, जो मिलने पर सेल्फी लेने के लिए मरे जाते हैं". अर्जुन कपूर की इन बातों से ये तो साफ हो गया है कि वे ट्रोलर्स की जरा भी परवाह नहीं करते. बता दें कि दोनों काफी लंबे समय से रिश्ते में हैं औऱ मलाइक उम्र में अर्जुन से करीब 12 सास बड़ी हैं.