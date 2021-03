Arjun Kapoor remembers Mom Mona on her 9th death anniversary, Says come back: बॉलीवुड के गुंडे अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) की जहां कल पार्टी करती हुई की तस्वीरें वायरल हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी मां को याद करते हुए बेहद भावुक पोस्ट लिखा है. दरअसल कल अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) की मां औऱ बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर की पुण्यतिथि थी औऱ इसी दौरान अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) को एक बार फिर से उनकी मां की याद आई औऱ एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपने इस दर्द को लिखा, जिसे पढ़कर आप की भी आंखे नम हो जाएगी. Also Read - Rashami Desai Hot Pics: रश्मि देसाई ने शेयर की बेहद बोल्ड तस्वीरें, बेपरवाह हुस्न कर देगा तबाह

इस पोस्ट में अर्जुन (Arjun Kapoor) ने अपनी मां की एक खास तस्वीर साझा की है और इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में मां को लेकर कई सारी बातें की हैं. अर्जुन (Arjun Kapoor) ने लिखा- '9 साल हो गए, ये सही नहीं है, मैं आपको मिस करता हूं मां प्लीस वापस आ जाओ ना… मैं मिस करता हूं आपका मेरे लिए चिंता करना, मेरी फिक्र करना, मैं मिस करता हूं मेरे फोन पर आपका नाम जब आप मुझे कॉल करती थीं, मैं मिस करता हूं घर आना और आपको देखना… मां आपकी हंसी मिस करता हूं, मैं आपकी महक को मिस करता हूं, मैं आपका अर्जुन बुलाना मिस करता हूं, आपकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है'.

उन्होंने आगे लिखा- ‘मॉम मैं आपको सच में मिस करता हूं,उम्मीद करता हूं आप जहां हो, अच्छी हो. मैं कोशिश कर रहा हूं ठीक रहने की. कई दिन मैं मैनेज कर लेता हूं लेकिन मैं आपको मिस करता हूं… वापस आ जाओ ना…’

वहीं, अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने भी मां को याद किया और उन्होंने भी बेहद भावुक और दिल छू लेने वाला नोट लिखा है. उन्होंने लिखा,”आज से 9 साल पहले मैंने आखिरी बार आपका हाथ पकड़ा था. मेरे दिल में आपके साथ लगभग हर दिन बात होती है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ सिर्फ एक और बात करने के लिए कुछ भी छोड़ दूंगी, जहां मैं सच में आपकी आवाज सुन सकती हूं.”