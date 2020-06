मुंबई: लेखक चेतन भगत का पांच साल पुराना एक ट्वीट अचानक ट्विटर पर वायरल होने लगा है, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को अपनी पुस्तक ‘हाफ गर्लफ्रेंड’ पर आधारित फिल्म के मुख्य अभिनेता घोषित किया था. नेटिजेंस अब भगत के ट्वीट को साझा कर रहे हैं और भाई-भतीजावाद की मदद से फिल्म में सुशांत को हटाकर खुद आने के लिए अर्जुन कपूर को दोषी ठहरा रहे हैं. इस कारण बुधवार को अर्जुन कपूर ट्विटर पर ट्रेंड में रहे. Also Read - Fact Check: सुशांत सिंह की मौत के बाद अब उनके कुत्ते फज का भी हुआ निधन? यहां जानें सच्चाई

साल 2015, 7 नवंबर को चेतन भगत द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट में लिखा है, “यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि सुशांत, मोहित द्वारा निर्देशित फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में लीड भूमिका निभा रहे हैं.” Also Read - फादर्स डे के मौके पर पिता के लिए बेटी लाई अनोखा तोहफा, चांद पर खरीद डाली 1 एकड़ जमीन

Also Read - वायरल हो रहा है लॉरेन और सुशांत सिंह का ये Whatsapp Chat, एक्टर ने कही थी स्ट्रगल पर ये बात

बीते सप्ताह सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक निधन के बाद नेटिजेंस को लगता है कि वह बॉलीवुड के भाई-भतीजावाद और पावर प्ले का शिकार हुए थे. इसलिए वे सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और स्टार किड्स को ट्रोल किया जा रहा है. भगत के ट्वीट को साझा करते हुए एक यूजर ने लिखा, “तो फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में सुशांत होने वाले थे, लेकिन अंत में स्टारकिड अर्जुन कपूर को फिल्म दे दिया गया. आखिर किसके इशारे पर?”

▪️Half Girlfriend Movie Was Given to Sushant Singh Rajput Replaced by Arjun Kapoor

▪️Fitoor Movie Also Given to SSR But Later Replace by Aditya Roy Kapoor

▪️Aditya Chopra Promised to Cast SSR in Befikre Later Replaced by Ranveer Singh pic.twitter.com/vdlSsLbtFD

— Piyu💕 (@Piyu2princess) June 24, 2020