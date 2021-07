Arjun Kapoor Reveals How He Was Bullyed In School Days For His Dad Second Marriage: बॉलीवुड के गुंडे और इश्कजादे अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) का बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि बेहद कम उम्र में ही उनके माता-पिता अलग हो गए थे जिस वजह से उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. अर्जुन (Arjun Kapoor) ने हाल ही में बताया कि जब उनके पिता बोनी कपूर (Boney kapoor) ने दूसरी शादी की थी उस दौरान वो बेहद मानसिक तनाव में थे, क्योंकि वो स्कूल में थे और बच्चे उन्हें श्रीदेवी के नाम से चिढ़ाते थे. Also Read - सैफ को छोड़ जब अर्जुन कपूर पर आ गया था Kareena kapoor का दिल, बोलीं- मन करता है तैमूर के पापा को छोड़ दूं

अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) ने खुलासा किया है कि 'मैं जब स्कूल में था वो दौर मेरे लिए बेहद कठिन था, क्योंकि मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और वो दोनों ही उस वक्त हाई प्रोफाइल थे. ऐसे में स्कूल के बच्चे मुझे बेहद परेशान करते थे.' अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) ने कहा कि स्कूल के दिनों में जब बच्चे आपसे पूछें कि 'तेरी तो नई मां आई है… कैसा महूसस होता है?' ये सुनना आसान नहीं होता. मैं बहुत लड़ा हू. एक परिवार के तौर पर और एक बड़ा बच्चा होने के तौर पर मैंने बहुत झेला है. आज भी उन दिनों को याद करके मैं डर जाता हूं.



अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) ने अपनी सौतेली बहनों के लिए अपना घर और बाहें दोनों खोल दी जब श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. ऐसे में अपने नए परिवार के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा कि ‘अगर मैं कहूं कि हम एक आदर्श परिवार हैं तो यह एकदम गलत होगा. हम अब भी अलग-अलग परिवार हैं जो एक होने और साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं कहना चाहता कि सब एकदम सही है. हम अब भी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं.’