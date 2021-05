Arjun Kapoor Says He Can’t Be Okay With Dad Boney leaving His Mom for Sridevi: बोनी कपूर (Boney Kapoor) और श्रीदेवी (Sridevi) की लव स्टोरी किसी से नहीं छिपी है और ये भी सभी जानते हैं कि बोनी (Boney Kapoor) ने अपने पहली पत्नी मोनी शौरी को छोड़कर श्रीदेवी (Sridevi) से दूसरी शादी की. इतना ही बोनी (Boney Kapoor) ने श्रीदवे के लिए अपने दोनों बच्चों तक से दूरी बना ली थी. ऐसे में अब सालों बाद अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) ने अपने पिता के दूसरे अफेयर और शादी पर खलुकर बातें की और अपने दिल की बात कही. Also Read - Sandeep Aur Pinky Faraar का आज से डिजिटल प्रीमियर! इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखिए इंटेंस लव स्टोरी

एक इंटरव्यू में अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) ने कहा, 'मैं समझ सकता हूं कि आखिर क्यों मेरे पिता बोनी कपूर, श्रीदेवी के प्यार में पड़ गए. हालांकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि इससे हमारे परिवार के साथ जो हुआ वो ठीक था. प्यार काफी जटिल होता है और 2021 में अगर हम यह कहें कि प्यार लाइफ में सिर्फ एक बार होता है तो यह बेवकूफी होगी. प्यार उलझनों से भरा है, प्यार हमेशा प्यार के बारे में नहीं होता। यह एक दूसरे को समझने के लिए है, उस समय निराशा होती है जब लोग जिंदगी के अलग-अलग मोड़ से गुजरते हैं.'



अर्जुन (Arjun Kapoor) ने आगे कहा, ‘मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे पिता ने जो किया उससे मैं ठीक हूं, मैं यह नहीं कह सकता कि ठीक है होता है क्योंकि एक बच्चे के रूप में मैंने नतीजों को महसूस किया. हालांकि अब मैं समझ सकता हूं कि प्यार में पड़ना क्या होता है, आज में उन्हें देखता हूं कि वो अपने रिश्ते में किस उतार-चढ़ाव से गुजर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं. मैं एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरी मां ऐसा चाहती थी’.