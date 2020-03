View this post on Instagram

Here’s a list of movies that will make the 21 days lockdown seem simple(r). #ArjunRecommends 1. The Martian #MattDamon @jessicachastain #KristenWiig #RidleyScott 2. Cast Away @tomhanks @helenhunt #RobertZemeckis 3. Trapped @rajkummar_rao #VikramadityaMotwane 4. The Revenant @leonardodicaprio @tomhardy #AlejandroGIñárritu 5. The Mountain Between Us #KateWinslet @idriselba #HanyAbuAssad