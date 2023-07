Arjun- Gabriella Baby Boy: अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला फिर से बने माता-पिता, घर आया बेटा

Arjun- Gabriella Baby Boy: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल लंबे समय से अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के साथ लिव इन में रह रहे हैं. उनका एक बेटा एरिक है और अब गैब्रिएला दूसरी बार मां बनने वाली हैं. इस साल अप्रैल में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. वहीं अब अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला गुरुवार को दूसरी बार बेबी बॉय के पेरेंट्स बन गए. इस कपल का पहले से एक बेटा है. अर्जुन ने ट्वीट कर ये गुडन्यूज शेयर की है. बता दें कि अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला काफी समय से रिलेशनशिप में हैं औऱ एक बार फिर से वो माता-पिता बन गए हैं.

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने अपने ट्वीट में लिखा है, “मै और मेरा परिवार आज एक खूबसूरत बेबी बॉय से ब्लेस हुआ है. मां और बेटा दोनों ठीक हैं. लव और ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ हूं. आप सभी के प्यार के लिए थैंक्यू, 20.07.2023 हैलो वर्ल्ड” वहीं इस गुड न्यूज के बाद तमाम सेलेब्स और फैंस एक्टर को एक बार फिर पिता बनने की बधाई देते नहीं थक रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें अर्जुन और गैब्रिएलावे पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में हैं, वे 2018 में आपसी दोस्तों के माध्यम से मिले और कुछ महीनों के बाद एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया. 2019 में, जोड़े ने अपने बेटे अरिक का स्वागत कियारामपाल साथ में.