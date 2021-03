Arjun Rampal girlfriend Gabriella Demetriades bikini Pics in tiger print viral see hot and sultry photos-अभिनेता अर्जुन रामपाल की मॉडल गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिड्स (Gabriella Demetriades) सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हाल ही में Gabriella ने Bikini Pics शेयर की हैं जिनमें बला की खूबसूरत लग रही हैं. Also Read - Thalaivi Trailer: थलाइवी के डायरेक्टर के बारे में बात करके रो पड़ी कंगना, जानें क्या कहा?

टाइगर प्रिंट वाली बिकिनी में ये मॉडल का कातिलाना अंदाज देखने वाला है. बता दें. गैब्रिएला एक साउथ अफ्रीकन मॉडल और एक्ट्रेस हैं. इसके अलवा पिछले साल वो FHM की 100 सबसे सेक्सीएस्ट महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल हुई थीं. Also Read - A Thursday: पत्रकार की भूमिका में माया सराओ का पहला लुक रिलीज, Game खेलने में अब आएगा मज़ा

Also Read - बच्चे की डिलीवरी के बाद मंगेतर से शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहा है ये एक्टर, जानें क्या है वजह

गैब्रिएला के इंस्टाग्राम पर करीब 5 लाख फॉलोवर्स हैं.

अर्जुन की पहली पत्नी की बात करें तो एक्टर ने पूर्व मिस इंडिया मेहर जेसिया से शादी की थी, जिनसे उनकी दो बेटियां हैं, माहिका और मायरा.

हालांकि शादी के 20 साल बाद दोनों पिछले साल अलग हो गए थे.