अभिनेता अर्जुन रामपाल की इस साल कई फिल्में आने वाली हैं, ऐसे में उनके लिए यह साल व्यस्तताओं से भरा रहने वाला है. कोर्टरूम ड्रामा नेल पोलिश के साथ साल की शुरुआत करने के बाद आने वाले महीनों में उनकी पांच प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें वह व्यस्त रहने वाले हैं. अर्जुन ने से कहा, "मैंने अब्बास-मस्तान जी के साथ 'पेंटहाउस' नामक एक फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और अब मैं 'धाकड़' की शूटिंग शुरू करूंगा. उसके बाद, मैं 'द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव' की शूटिंग फिर से शुरू करूंगा.

मैंने उस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी, तभी मुझे कोविड -19 संक्रमित होने का पता चला था, इसलिए अब मैं शूटिंग पूरी करूंगा. इसके बाद, मैं 'द फाइनल कॉल' के दूसरे सीजन के लिए शूटिंग शुरू कर दूंगा और फिर अपर्णा सेन के साथ 'द रेपिस्ट' की शूटिंग करूंगा.

नेल पोलिश को लेकर उन्होंने कहा, “यह प्रतिभाशालीकलाकारों और क्रू टीम के साथ काम करने का एक शानदार अनुभव था. इस फिल्म के निर्देशक, बग्स (भार्गव कृष्णा), वास्तव में प्यारे इंसान हैं और अभिनेताओं और क्रू टीम का ख्याल रखते हैं. मुझे इसकी स्क्रिप्ट बहुत दिलचस्प और आकर्षक लगती है. लोग फिल्म की सराहना कर रहे हैं और यही सबसे अच्छा अहसास है.”