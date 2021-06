Arjun Rampal Weird look in White Hair- बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. अर्जुन के बाल बिल्कुल सफेद हैं. दरअसल, वे प्लेटिनम हेयर कलर टोंड में नज़र आ रहे हैं. उनकी इस तस्वीर पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- अर्जुन इतने बुड्ढे हो गए हैं. वहीं किसी ने उन्हें हॉलीवुड एक्टर कह दिया. Also Read - कोरोना टेस्ट निगेटिव आने पर बोले अर्जुन रामपाल, इस वजह से हुई जल्दी रिकवरी आप भी...

हालांकि इस कोई दो राय नहीं है कि अर्जुन काफी कमजोर लग रहे हैं. उनका ये हेयर स्टाइल आलिम हकीम ने बनाया है क्योंकि ये तस्वीर उनके सैलून के बाहर की है. Also Read - अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड Gabriella Demetriades ने शेयर की Bikini Pics, बालों से टपकती बूंदें दिल चीर जाती हैं

अर्जुन ने साल 1998 मिस इंडिया और सुपर मॉडल रही मेहर जेसिया से शादी की थी. मेहर उस समय मॉडल थी और अर्जुन फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे. अर्जुन ने अपने रूम की दीवार पर मेहर का पोस्टर लगाया था और वह पोस्टर को देखकर बोलते थे कि पत्नी हो तो ऐसी हो. शायद अर्जुन को भी यह नहीं पता था कि उनकी यह मनोकामना पूरी होगी, और मेहर उनकी पत्नी बनेगी. लेकिन वक्त को यह मंजूर नहीं था और दोनों के बीच शादी के 21 साल बाद तलाक हो गया. मेहर और अर्जुन की दो बेटियां है जो कि अपनी मां के साथ ही रहती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Arjun (@rampal72)



बता दें, अर्जुन की गर्लफ्रेंड गेब्रिएला डेमेट्रिड्स Gabriella Demetriades का एक बेबी है.अर्जुन और ग्रैबिएला की पहली मुलाकात की बात करें तो दोनों एक पार्टी में मिले थे.