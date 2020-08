Also Read - Interview: सलमान खान के चहेते सिंगर अरमान मलिक ने क्यों डिलीट किए सारे पोस्ट? क्यों कहा था अब और नहीं सह सकता?

View this post on Instagram

Also Read - '...और बर्दाश्त नहीं कर सकता' लिखकर डिलीट कर दिए सभी पोस्ट, अरमान मलिक की इस हरक़त से मची खलबली

📸