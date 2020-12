Armaan Malik says he is getting acting offer after people seen his music video- नए जमाने के सिंगर स्टार अरमान मलिक का कहना है कि उन्हें अभिनय के लिए कई प्रस्ताव मिल रहे हैं. हालांकि इस बारे में वे तब ही सोचेंगे, जब प्रस्ताव अच्छा होगा और उसके बाद वे पूरी तैयारी कर लेंगे. अरमान ने बताया, “मेरे म्यूजिक वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे संपर्क किया, वे चाहते हैं कि मैं उनकी फिल्मों में अभिनय करूं. लेकिन मैं कोई भी काम आधे-अधूरे मन से नहीं करना चाहता. मैं बचपन से म्यूजिक सीख रहा हूं और मैं सिर्फ अभिनय करने के लिए ही यह काम नहीं करना चाहता है. मैं फिल्मों में आने से पहले अच्छी तरह से तैयार होना चाहता हूं और मैं अच्छे तरीके से पेश होना चाहता हूं.” Also Read - Aashram 2 में बॉबी देओल के साथ इंटीमेट होने के बाद उदास हो गई थीं त्रिधा चौधरी, फिर इस शर्त पर....

अरमान ने आगे कहा, "डांस और एक्शन अभिनय के महत्वपूर्ण अंग हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं इस समय इनमें कुशल हूं. इसलिए, मैं खुद को तैयार करना चाहता हूं और फिर उसके बाद अभिनय में उतरना चाहता हूं. अभी मेरा पूरा समय संगीत के लिए ही है. यदि कोई दिलचस्प प्रोजेक्ट मेरे पास आता है, जैसे कि वेब सीरीज या फिल्म, जिसमें मैं संगीतकार की भूमिका निभा सकूं तो मैं इसके लिए विचार कर सकता हूं. क्योंकि यह काम स्वाभाविक रूप से मुझे आता है. वरना अभिनय करने के बारे में मैंने अभी नहीं सोचा है."

अरमान के नए गाने ‘वीहम’ को 11 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और अभी यह यूट्यूब पर ट्रेंडिंग है. इसे लेकर उन्होंने कहा, “मुझे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने या मेरे गानों को लाखों व्यूज मिलने का मुझे ज्यादा आकर्षण नहीं है. लेकिन जब मेरे गानों के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं या रिएक्ट करते हैं तो इससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है. जब लोग मेरे शो पर आते हैं और मेरे साथ गाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और किसी भी कलाकार के लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है.”

‘वीहम’ के वीडियो में असीम रियाज और साक्षी मलिक हैं. गाने को रश्मि विराग ने लिखा है और मनन भारद्वाज ने कंपोज किया है. यह यूट्यूब पर स्ट्रीम हो रहा है.