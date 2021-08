Arrest Swara Bhasker Trends on Twitter as she compares Taliban Terror With Hindutva: स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) का अंदाज कई बार उनपर ही भारी पड़ जाता है और एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोल का शिकार हुई हैं. ऐसे में अब अफगानिस्तान पर अपनी राय रखी है जो लोगों को पसंद नहीं आई है और इसी वजह से ‘Arrest Swara Bhasker’ ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है.Also Read - Swara Bhasker की ये होगी अगली फिल्म, इस किरदार में आएंगी नज़र, बोलीं- सोची-समझी मर्डर मिस्ट्री...

दरअसल स्वरा (Swara Bhasker) ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए तालिबानी आतंकियो की तुलना हिंदुत्व से कर दी. स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने ट्वीट किया- हम हिंदुत्व आतंक के साथ ठीक नहीं हो सकते हैं और तालिबान आतंक से सभी हैरान और तबाह हो गए हैं. हम तालिबान आतंक से शांत नहीं बैठ सकते हैं और और फिर हिंदुत्व के आतंक के बारे में नाराज होते हैं. हमारे मानवीय और नैतिक मूल्य उत्पीड़ित की पहचान पर आधारित नहीं होने चाहिए. Also Read - स्वरा भास्कर के साथ इन हस्तियों ने टिकरी बॉर्डर पहुंचकर दिया किसानों को समर्थन, हुआ कॉन्सर्ट का आयोजन

We can’t be okay with Hindutva terror & be all shocked & devastated at Taliban terror.. & We can’t be chill with #Taliban terror; and then be all indignant about #Hindutva terror! Our humanitarian & ethical values should not be based on identity of the oppressor or oppressed.

Also Read - 'मेरे राजनीतिक विचारों को लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूं', स्वरा भास्कर ने अपनी पहचान पर कही ये बात

अपने इस ट्वीट के बाद स्वरा भास्कर की मुसीबतें बढ़ गई हैं. सोशल मीडिया पर उनके इस ट्वीट को लेकर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं.

#ArrestSwaraBhasker #ArrestSwaraBhasker @ReallySwara Should be arrested and sent to Afganistan so that she can be hosted by talibanis. Then she will know difference between Indian and Talibanis.

Today in our country’s film industry’s illiteracy is at same level as of pic.twitter.com/GlVXuXtvqE

— Hopping Bug (@was_chaos) August 18, 2021