Film Banda Singh First Look- बंदा सिंह के निर्माताओं ने फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज़ कर दिया है, जो की उत्तर भारत में रह रहे एक व्यक्ति और उसके परिवार की कहानी है, जो की सत्य घटनाओं पर आधारित है. यह फुल्लू फेम डायरेक्टर अभिषेक सक्सेना द्वारा निर्देशित है. फिल्म में अरशद वारसी और मेहर विज प्रमुख भूमिकाओं में हैं और साथ ही इस फिल्म में अरशद वारसी एक अलग अवतार मे दिखाई देंगे.

यह सीमलैस प्रोडक्शंस एलएलपी के मनीष मिश्रा द्वारा निर्मित है और साथ ही अभिषेक सक्सेना द्वारा उनके बैनर अंबी अभी प्रोडक्शंस के तहत सह-निर्मित है. फिल्म को शाहीन इकबाल ने लिखा है और पटकथा शाहीन इकबाल और अभिषेक सक्सेना द्वारा लिखी गई है. इस फिल्म की शूट मध्य नवंबर से शूरू कि जाएगी.

ARSHAD WARSI – MEHER VIJ IN ‘BANDA SINGH’: FIRST LOOK LAUNCHED… #ArshadWarsi and #MeherVij to star in #BandaSingh… Filming starts mid-November 2021… Directed by #AbhishekSaxena… Produced by #ManishMishra [#SeamlessProductionsLLP]… #FirstLook poster… pic.twitter.com/vFZHeOP4uc

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 25, 2021