शेयर मार्केट में फ्रॉड कर रहे हैं अरशद वारसी! Sebi ने कंसा शिकंजा...जानें पूरा मामला

SEBI Ban Arshad Warsi: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मुन्ना भाई एमबीबीएस के सर्किट पर बैन लगा दिया है. बता दें कि ये एक्शन एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी दोनों पर हुई है. साथ ही उनके साथ बाकि 44 लोगों पर भी गाज गिरी है. बता दें कि सेबी ने आरोप लगाया है किवो अपने यूट्यूब के जरिए लोगों को बहकाने का काम कर रहे थे. ये कदम सोशल मीडिया के जरिए कंपनी के शेयरों को खरीदने का सुझाव देने वाले एक भ्रामक वीडियो को लेकर उठाया गया है. तो चलिए पहले पूरा मामला जानते हैं.

सेबी ने एक्टर और उनकी पत्नी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें शेयर मार्केट से बैन कर दिया है. एक्टर पर यूट्यूब के लिए लोगों तक भ्रामक जानकारी पहुंचाने और उन्हें गुमराह करने का आरोप लगा है. इसके अलावा एक्टर पर कंपनियों के शेयरों में हेरा फेरी के आरोप भी लगे हैं. सेबी ने अपनी जांच में पाया कि दो कंपनियों( साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड और शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड) के शेयरों में गड़बड़ी करके लोगों को कंपनी में शेयर खरीदने के लिए कहा जा रहा है. एक्टर का लिंक साधना कंपनी से पाया गया, जिसके बाद सेबी ने उन्हें और उनकी पत्नी को बैन करने का फैसला लिया.

साधना ब्रॉडकास्ट के मामले में सेबी ने कहा कि इस अरशद वारसी ने 29.43 लाख रुपये का लाभ कमाया, जबकि उनकी पत्नी को 37.56 लाख रुपये का लाभ हुआ है. इसके अलावा इकबाल हुसैन वारसी ने भी 9.34 लाख रुपये का लाभ गलत तरीके से कमाया. सेबी को इस तरह की शिकायतें मिली थीं कि टीवी चैनल साधना ब्रॉडकास्ट तथा दिल्ली की शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट के शेयरों के मूल्य में कुछ इकाइयों द्वारा हेराफेरी की जा रही है. इसके अलावा ये इकाइयों कंपनी के शेयर निकाल भी रही हैं.शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गुमराह करने वाली सामग्री के साथ ये वीडियो यूट्यूब पर निवेशकों को ‘लालच’ देने के लिए डाले गए थे.