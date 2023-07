Hindi Entertainment Hindi

नेपोटिज्म पर छलका अरशद वारसी का दर्द, जीतेंद्र ने कहा था 'सब ना एक दिन चला जाएगा'

Arshad Warsi Recall How He Replaced In A Film: अरशद वारसी इन दिनों वेब सीरीज 'असुर 2' को लेकर चर्चे में हैं.

Arshad Warsi Recall How He Replaced In A Film: अरशद वारसी ने हाल ही में वेब सीरीज ‘असुर 2’ में अपने दमदार अभिनय के लिए सुर्खियां बटोरीं हैं. असुर 2’ की सफलता के बाद अरशद अपने आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी व्यस्त चल रहे हैं. हाल में इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान अरशद ने इंडस्ट्री के अपने लंबे सफर के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सीरियस किरदार भी किए तब भी उन्हें कॉमीडियन ही समझा गया. जॉली एलएलबी में वो एक सीरियस लॉयर के रोल में थे लेकिन इस फिल्म के लिए भी उन्हें बेस्ट कॉमिक एक्टर कैटेगरी में अवॉर्ड मिला. आइए जानते हैं अरशद वारसीन ने अपने करियर पर क्या कुछ कहा है.

बिना जानकारी प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया- अरशद

अरशद वारसी ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है. जहां एक्टर ने फिल्मों से बाहर निकाले जाने पर बात की है. अरशद से फिल्मों से बाहर निकाले जाने पर सवाल किया गया तो एक्टर ने जवाब में कहा ‘ईमानदारी से कहूं तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, मैं हमेशा चीजों का पॉजिटिव साइड देखता हूं लेकिन हाल में भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि बिना जानकारी दिए मुझे एक प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया. अरशद ने साथ ही बताया कि उन्हें फिल्म से यह कहकर निकाला कि सेट का माहौल उनके लिए ठीक नहीं है’.

नेपोकिड्स को मिलते हैं कई मौके

नेपोटिज्म पर अपनी बात शेयर करते हुए अरशद ने कहा, ‘यह दुखद बात है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड में एक ऐसा वर्ग है, जिन्हें अन्य वर्ग की तुलना में थोड़ा अधिक विशेषाधिकार प्राप्त है. नेपोकिड्स अगर फ्लॉप भी हो जाते हैं तो उन्हें कई और मौके मिल जाते हैं, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति की एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो इंडस्ट्री से उसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है. इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं उन्हें हमेशा धन्यवाद देता हूं.’

जिंदगी की सलाह दे गए थे जीतेंद्र

अरशद वारसी ने बताया कि ‘तेरे मेरे सपने’ हिट होने के बाद वह एक पार्टी में जीतेंद्र से मिले थे. तब अरशद वारसी ने एक साथ कई फिल्में साइन की हुई थीं. एक्टर ने बताया, ‘जीतेंद्र साहब ने मुझसे कहा था कि ये सब ना एक दिन चला जाएगा. तेरे पास काम ही नहीं होगा और वही टाइम है जब तुझे मजबूत होना होगा, हिम्मत रखनी होगी जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा और उस वक्त हिम्मत हार गए तो तुम और नीचे चले जाओगे और फिर कभी नहीं उठ पाओगे.’

